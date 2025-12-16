Tanja Graf: Wir setzen auf echte Entlastung statt auf künstliche Lautstärke

Wien (OTS) -

“An der Lautstärke der FPÖ war auch diesmal kein einziges Argument zu erkennen”, betont ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf. “Wir entscheiden uns bewusst für einen anderen Weg – weg von künstlicher Empörung, hin zu echter Realität. Unsere Politik orientiert sich an dem, was die Menschen und Betriebe draußen tatsächlich brauchen.”

Die Menschen rechneten nicht ideologisch, so Graf: “Sie schauen auf ihre Stromrechnung. Und genau dort setzen wir an.” Jede einzelne Kilowattstunde werde durch die nun beschlossene Senkung günstiger – für Haushalte ebenso wie für Betriebe. “Wenn die FPÖ etwas anderes behauptet, ignoriert sie bewusst die Fakten.”

Für Haushalte bedeutet die Maßnahme eine deutlich spürbare Entlastung: “Ein Zwei-Personen-Haushalt mit etwa 3.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch zahlt künftig statt 1,5 Cent nur mehr 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet 50 bis 70 Euro pro Jahr weniger auf der Stromrechnung.” Insgesamt profitieren über vier Millionen Haushalte mit einer Gesamtentlastung von mehr als 250 Millionen Euro.

Auch Betriebe werden massiv entlastet: “Für Unternehmen zählt jeder Euro. Ein Hotel mit 300.000 bis 600.000 Kilowattstunden Verbrauch spart 2.000 bis 5.000 Euro pro Jahr. Eine Bäckerei kommt auf 2.000 bis 3.000 Euro Ersparnis.” Zusätzlich stelle das SAG sicher, dass energieintensive Industriebetriebe die nötige Unterstützung erhalten – “jeweils 150 Millionen Euro für 2025 und 2026”.

Zur Kritik der FPÖ sagt Graf: “Wir nehmen Kritik ernst, aber viele ihrer Behauptungen gehen völlig an der wirtschaftlichen Realität vorbei. Wir entlasten 600.000 Betriebe in Österreich. Leistbare Energiepreise sind die Grundlage für Wachstum und Arbeitsplätze – und wir handeln sofort.”

Auch Bundeskanzler Stocker habe es klar formuliert: “Energie ist ein Preistreiber – wir setzen die richtigen Maßnahmen dagegen.” Die Menschen würden die Wirkung unmittelbar auf der Rechnung sehen: “Das schafft Vertrauen – weit mehr als jene, die alles schlechtreden und leere Versprechen verteilen.”

Abschließend hält Graf fest: “Die FPÖ legt gerne leere Packerln unter den politischen Christbaum – wir sorgen dafür, dass in Österreich auch nach Weihnachten das Licht leuchtet.” (Schluss)