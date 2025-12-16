win2day Jackpot überschreitet erstmals 1 Million Euro

Wien (OTS) -

Das neue Jackpot-Feature der Spieleseite der Österreichischen Lotterien hat erstmals die Marke von 1 Million Euro überschritten. Der Jackpot ist damit so hoch wie noch nie seit seinem Start im Oktober 2025.

Der win2day Jackpot ist eine Besonderheit: Er ist direkt in ausgewählte Slots auf win2day integriert und kann jederzeit geknackt werden – völlig unabhängig von der Einsatzhöhe. Bereits ab 10 Cent Einsatz haben User:innen die Chance auf den vollen Jackpotbetrag.

So funktioniert der win2day Jackpot

Der win2day Jackpot ist ein in ausgewählte Slots eingebautes Feature. Wird das Jackpot-Feature ausgelöst, erscheint eine Jackpot-Walze, die entscheidet, welchen der vier möglichen Jackpots die Userin bzw. der User gewinnt. Der Diamond Jackpot ist die höchste Jackpot-Stufe – mit einem Startwert von 500.000 Euro. Mit jedem Spin, der von einer Userin bzw. einem User in einer der teilnehmenden Slots getätigt wird, erhöht sich der Jackpot-Betrag. Bereits mit dem Mindesteinsatz von 10 Cent besteht die Chance auf den vollen Gewinn.

Exklusiv in Österreich – sicher, fair und konzessioniert

Der win2day Jackpot läuft ausschließlich auf win2day.at, der Spieleseite der Österreichischen Lotterien, die über die einzige in Österreich gültige Konzession für Online-Glücksspiel verfügen. Nur auf win2day ist gewährleistet, dass sämtliche Spiele, die Datenverarbeitung und die Gewinnauszahlung nach höchsten österreichischen Standards erfolgen – ergänzt durch umfassende Fairplay- und Spielerschutzmaßnahmen.

Die Tatsache, dass der Jackpot nun erstmals die Millionengrenze überschritten hat, unterstreicht das Interesse der User:innen und zeigt, dass das die Mechanik wie vorgesehen funktioniert: Auch mit geringem Einsatz besteht die Möglichkeit, rechtmäßig und sicher auf win2day hohe Gewinne zu erzielen.

Die Österreichischen Lotterien verbinden innovative Spielangebote mit höchsten Spielerschutz- und Sicherheitsstandards und sind mit ihrer entwickelten Spielerschutzlösung auch im internationalen Vergleich federführend. 2024 gewann man mit dem Lotterien Health Check auf win2day den Innovationspreis der European Lottery Association.

Über win2day

win2day ist die Online-Spieleseite der Österreichischen Lotterien und bietet als einzige legale Glücksspielplattform in Österreichs ein umfassendes Angebot. Neben sämtlichen Lotteriespielen der Österreichischen Lotterien – wie Lotto „6 aus 45“ oder EuroMillionen – umfasst das Angebot Slots und Casinospiele, wie den win2day Poker Room oder das win2day Online Studio – das erste Online Casino mit Live-Übertragung aus Wien. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Sportwetten-Angebot. Alle Spiele unterliegen strengsten Sicherheits-, Fairplay- und Spielerschutzrichtlinien.

Weitere Informationen: www.win2day.at

Ein Bild zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Presse-Bilder