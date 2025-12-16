  • 16.12.2025, 13:57:32
ÖAAB-Erfolg bei Überstundenregelung: Mehrleistung zahlt sich aus!

Wien (OTS) - 

„Wer länger arbeitet, soll auch mehr davon haben. Genau dafür haben wir uns eingesetzt: Für eine faire Überstundenregelung, die Leistung anerkennt und dafür sorgt, dass mehr Geld im Börsel bleibt“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner.

Ab dem Jahr 2026 beträgt der steuerfreie Freibetrag 170 Euro für bis zu 15 Überstunden pro Monat. Zudem wird gesetzlich klargestellt, dass das Sonn- und Feiertagsentgelt wieder steuerfrei ist. Diese Steuerbefreiung war infolge eines Urteils des Bundesfinanzgerichts aufgehoben worden.

Die Regelung wird heute in einer Sondersitzung per Initiativantrag im Parlament eingebracht und im Jänner rückwirkend mit Jahresbeginn beschlossen. „Damit zeigt sich einmal mehr: Der konsequente Einsatz von ÖAAB-Bundesobmann Klubobmann August Wöginger und den Kolleginnen und Kollegen im Parlament wirkt. Wir stehen klar an der Seite jener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tagtäglich Verantwortung übernehmen und dieses Land am Laufen halten“, so Brandweiner abschließend.

