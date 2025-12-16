Martin Angelmaier zum Leiter der Gruppe Wasser des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS) -

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung wurde Martin Angelmaier mit sofortiger Wirksamkeit zum neuen Leiter der Gruppe Wasser (WA) bestellt. Er folgt damit auf Harald Hofmann, der seinen Ruhestand antritt.

Martin Angelmaier, geboren 1970, studierte Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien. Nach seiner Tätigkeit als Projektingenieur bei einem Ziviltechniker trat er 1996 in den Landesdienst ein und war bisher Amtssachverständiger für Wasserbautechnik und Gewässeraufsicht, Wasserwirtschaftliches Planungsorgan für Großprojekte und Öffentlichkeitsarbeit sowie stellvertretender Leiter und danach Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft. Angelmaier hat unter anderem auch beim Hochwasser im Herbst 2024 seine Expertise eingebracht, weiters ist er Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal sowie Mitglied des Vorstands beim Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) und Leiter der dortigen Fachgruppe Wasserhaushalt und Wasservorsorge.