Weihnachten in den niederösterreichischen Bibliotheken

Die niederösterreichischen Bibliotheken laden in der Weihnachtszeit alle Familien und Bücherfreunde ein, besondere Lesemomente zu erleben. Ob gemütlich in den Regalen stöbern, neue Geschichten entdecken oder ein erstes Buch für das eigene Kind mitnehmen – die Bibliotheken sind ein Ort für Inspiration, Ruhe und gemeinsame Erlebnisse. Im Rahmen von Buchstart Niederösterreich können Jungfamilien auch weiterhin ihre Buchstart-Tasche für Babys abholen. Seit 2022 wurden über 21.225 Taschen bisher verteilt – ein Beweis dafür, wie groß das Interesse an gemeinsamen Leseerlebnissen ist.

„Unsere Bibliotheken sind in der Weihnachtszeit besonders stimmungsvolle Orte, um Kinder an Bücher heranzuführen und Familien das Vorlesen näherzubringen“, sagt Landesrat Anton Kasser. „Die NÖ Buchstart-Tasche soll Freude am Lesen zu schenken und Kinder spielerisch an die Welt der Bücher heranzuführen.“

Kathrin Hömstreit von der zuständigen Servicestelle Treffpunkt Bibliothek ergänzt: „Mit dieser wichtigen Initiative zeigen die niederösterreichischen Bibliotheken: Lesen verbindet Generationen, weckt Kreativität und macht gerade in der Weihnachtszeit besondere Momente möglich. Gemeinsam mit den starken Partnern Raiffeisenlandesbank Wien-Niederösterreich und der Niederösterreichischen Versicherung wird Kindern der kostenfreie und frühe Einstieg ins Lesen und Lernen ermöglicht.“

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek, Mag.a Kerstin Mayer, Kommunikation & Marketing, Tel: 02742/9005 -17993, E-Mail: kerstin.mayer@treffpunkt-bibliothek.at