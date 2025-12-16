  • 16.12.2025, 13:08:03
Himmer zum Vorsitzenden der ÖVP-Bundesratsfraktion gewählt

ÖVP-Klubobmann August Wöginger gratuliert

Wien (OTS) - 

In der heutigen Fraktionssitzung der ÖVP-Bundesrätinnen und -Bundesräte wurde der Wiener Harald Himmer erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er ist bereits seit 1. Juli 2024 Vorsitzender.

Eine erste Gratulation zum Wahlergebnis kam von ÖVP-Klubobmann August Wöginger. "Ich gratuliere Harald Himmer herzlich und freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit innerhalb unserer gesamten ÖVP-Fraktion. Harald Himmer ist ein erfahrener Politiker, und mit ihm ist die ÖVP-Bundesratsfraktion weiterhin in guten Händen.“ (Schluss)

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

