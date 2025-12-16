Unsere Bäuerinnen und Bauern stärken: Dialog mit der Gesellschaft als Schlüssel

Wien (OTS) -

Das BMLUK rückt die Arbeit und den Einsatz der österreichischen Landwirtschaft ins Rampenlicht. Nach dem Motto „Österreichs vielfältige Landwirtschaft – ein Blick hinter die Kulissen“ wird gezeigt, wie wichtig die vielfältigen Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern für die Gesellschaft sind. Die Initiative wird in Kooperation mit StadtLandTier und der Landjugend Österreich durchgeführt.



„Ein aktiver Dialog zwischen der Landwirtschaft und der Öffentlichkeit ist entscheidend, um Bewusstsein zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Das spiegelt sich auch in den Maßnahmen der VISION 2028+ wider. Gemeinsam mit StadtLandTier und der Landjugend Österreich haben wir daher eine neue Schwerpunktseite rund um die Leistungen der Landwirtschaft auf unserer Plattform das-isst-österreich.at geschaffen. Wir zeigen, wie Landwirtschaft wirklich funktioniert, gewähren Einblicke in den Arbeitsalltag von Bäuerinnen und Bauern und präsentieren Fakten zu den vielfältigen Leistungen der Landwirtschaft – auch über die Lebensmittelproduktion hinaus. Die tägliche Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern hat unser aller Anerkennung und Wertschätzung verdient“, so Bundesminister Norbert Totschnig.



Tag für Tag leisten Bäuerinnen und Bauern einen unschätzbaren Beitrag: Sie sind verantwortlich für hochwertige Lebensmittel, Tierwohl, die Pflege unserer traditionsreichen Kulturlandschaften und die Produktion erneuerbarer Energien. Dennoch sehen sich unsere Bäuerinnen und Bauern zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert. Die Folgen des Klimawandels, volatile Marktentwicklungen und stetig steigende Anforderungen setzen sie zusätzlich unter Druck.



Schlüsselrolle in der Versorgungssicherheit

Unsere heimische Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle in der Nahrungsmittelversorgung. Ein einzelner landwirtschaftlicher Betrieb in Österreich ernährte im Jahr 2020 bis zu 100 Personen. Zum Vergleich: im Jahr 2000 waren es nur 61. Diese bemerkenswerte Leistung fußt auf harter Arbeit, Ausdauer und Innovationskraft.



Kleinstrukturiert und vielfältig

Österreichs Landwirtschaft hebt sich durch die vergleichsweise, kleinstrukturierten Familienbetriebe und die Vielfalt ab. Während in vielen anderen Ländern vorwiegend Getreideanbau oder Viehzucht dominieren, bietet unsere Landwirtschaft ein breites Spektrum an Produktionsfeldern – trotz der begrenzten Flächen. 93 Prozent der Betriebe werden als Familienbetriebe geführt, die unsere wertvolle Kulturlandschaft bewirtschaften und erstklassige Qualitätsprodukte erzeugen.



„Als Bergbäuerin ist es mir ein Anliegen, die Vielfalt und die Herausforderungen kleinerer Betriebe sichtbar zu machen. Oft wird in der öffentlichen Wahrnehmung der Fokus auf große, industrielle Landwirtschaft gelegt, während die wertvolle Arbeit und die einzigartigen Traditionen kleinerer Höfe in den Hintergrund geraten.“, so die Schafbäuerin Elisa Thurner aus Tirol.



Auf Klima und Umwelt bedacht

Österreich nimmt innerhalb der EU eine Vorreiterrolle ein – 27 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Österreich werden biologisch bewirtschaftet und mehr als 80 % der Betriebe nehmen freiwillig am Agrarumweltprogramm ÖPUL teil. Maßnahmen zum Erhalt und der Steigerung der biologischen Vielfalt, effizientem Betriebsmitteleinsatz, zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit oder der Reduktion von Emissionen sind nur einige Beispiele für die Bemühungen um eine ökologische, klimawandelangepasste und klimaschützende Landwirtschaft.



Über die Kampagne

Die Kampagne „Was Landwirtschaft leistet“ wurde ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Leistungen und Herausforderungen der Landwirtschaft zu schärfen. Mit Stalleinblicken, Fakten & Tipps wird die Öffentlichkeit eingeladen, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen: www.das-isst-österreich.at/wertschaetzung



Nähere Informationen und konkrete Einblicke in den Arbeitsalltag österreichischer Landwirtinnen und Landwirte sind unter folgenden Links zu finden:



