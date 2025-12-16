Weihnachten und Jahreswechsel in ORF III: Musikgenuss, Bühnenglanz, Finale „Österreich – Die ganze Geschichte“, Kultfilme und mehr

Wien (OTS) -

Besinnlich, feierlich, stimmungsvoll, unterhaltsam und informativ: Das Weihnachtsprogramm in ORF III (sowie auf ORF ON) bietet von 24. Dezember 2025 bis inklusive 6. Jänner 2026 für jeden Geschmack etwas. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen u. a. das „Christtagskonzert aus Bad Ischl“ (25. Dezember, 20.15 Uhr), die live-zeitversetzte Übertragung des Operettenklassikers „Die Fledermaus“ aus der Wiener Staatsoper zu Silvester (31. Dezember, 20.15 Uhr), weiters das Hauptabend-Dacapo des vormittags live in ORF 2 präsentierten Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker (1. Jänner, 20.15 Uhr) oder die TV-Premiere der Revue „André Heller Remassuri: Eine Reise durch die Vielfalt des Wienerliedes“ am Dreikönigstag (6. Jänner, 20.15 Uhr). Ab dem 28. Dezember zeigt ORF III die vierte, bereits finale Staffel der 40-teiligen ORF-Historienreihe „Österreich – Die ganze Geschichte“ mit zehn neuen Ausgaben. Zur besinnlichen Einkehr laden Live-Übertragungen festlicher Gottesdienste aus österreichischen Kirchen ein, für filmische Unterhaltung sorgen Weihnachtsklassiker wie „Single Bells“, „Krambambuli“, „Das ewige Lied“ oder Peter Roseggers „Waldheimat“. Zum Jahresabschluss zündet ORF III am Silvestertag ein Pointenfeuerwerk aus Programmen zahlreicher heimischer Kabarettgrößen.



Kultur pur: Mit „Christtagskonzert aus Bad Ischl“, „Die Fledermaus“, „André Hellers Remassuri“ u. v. m.



Als Aufzeichnung der Salzkammergut Festwochen Gmunden präsentiert ORF III das diesjährige „Christtagskonzert aus Bad Ischl“ (25. Dezember, 20.15 Uhr) aus der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus – ein besonderes Zusammenspiel von Volksmusik und Klassik nach einer durch Rafael Fingerlos weiterentwickelten Idee von Franz Welser-Möst, Schauspielerin Verena Alternberger liest ausgewählte Texte. Am Stefanitag ist in der „Erlebnis Bühne Matinee“ das 2021 aufgezeichnete TV-Konzert „Jonas Kaufmann: Mein Weihnachten“ (26. Dezember, 11.30 Uhr) zu erleben, in dem der Opernstar musikalische Freunde verschiedener Genres zu einem stimmungsvollen musikalischen Beisammensein begrüßt. Am Silvesterabend überträgt ORF III traditionell live-zeitversetzt Johann Strauss’ Operettenklassiker „Die Fledermaus“ (31. Dezember, 20.15 Uhr), diesmal wieder aus der Wiener Staatsoper. Die Inszenierung ist mit u. a. Jonas Kaufmann als Eisenstein, Diana Damrau als Rosalinde und Michael Niavarani als Gerichtsdiener Frosch hochkarätig besetzt. Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker (1. Jänner) unter Yannick Nézet-Séguin am Vormittag in ORF 2 verpasst, kann das kulturelle Großereignis nachträglich im Hauptabend von ORF III, um 20.15 Uhr, genießen. Am Dreikönigstag bietet André Hellers Revue „Remassuri: Eine Reise durch die Geschichte des Wienerliedes“ (6. Jänner, 20.15 Uhr) ein außergewöhnliches Kulturerlebnis: Der Universalkünstler erzählt Anekdoten von Helmut Qualtinger bis Paula Wessely und präsentiert u. a. gemeinsam mit Ernst Molden und Ursula Strauss, Tini Kainrath und den Neuen Wiener Concert Schrammeln ein musikalisches Programm, das die Wiener Liedkunst neu interpretiert und belebt.



Besinnliche Einkehr: Mit festlichen Live-Gottesdiensten aus Wien, Salzburg und der Steiermark



Insgesamt vier Gottesdienste überträgt ORF III, jeweils um 10.00 Uhr, live aus österreichischen Kirchen – diesmal aus Wien, Salzburg und der Steiermark. So kann am Stefanitag ein „Evangelischer Gottesdienst aus Wien-Simmering“ (26. Dezember) mitgefeiert werden; zum Jahresausklangt steht ein „Katholischer Gottesdienst zum Fest der Heiligen Familie aus Faistenau in Salzburg“ (28. Dezember) auf dem Programm; aus der Steiermark kommt ein „Katholischer Gottesdienst am Neujahrstag aus der Pfarre Leoben-St. Xaver“ (1. Jänner) ebenso wie ein „Katholischer Gottesdienst am Dreikönigstag aus der Pfarre Donnersbach“ (6. Jänner).



Finale für Republiksjubiläenjahr 2025: Mit Staffel 4 „Österreich – Die ganze Geschichte“ ab 28. Dezember



ORF III lässt das Republiksjubiläen-Jahr 2025 ab 28. Dezember mit der vierten und finalen Staffel der epochalen Dokuproduktion „Österreich – Die ganze Geschichte“ ausklingen. Die letzten neuen zehn von insgesamt 40 Folgen der bisher umfassendsten Historienreihe des ORF über die Geschichte unseres Landes beleuchten – u. a. mit aufwendigen Reenactments – die Zeit von der Entstehung und Unterzeichnung des Staatsvertrags 1955 bis zum EU-Beitritt Österreichs 1995. Im Mittelpunkt des erneut von Andreas Pfeifer und Mariella Gittler präsentierten Formats stehen die prägenden Krisen und Höhenflüge der Zweiten Republik – vom Wirtschaftswunder der 1950er und 1960er Jahre, über die verschleppte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, die Reformfreude der Ära Kreisky und das Erwachen einer engagierten Umweltbewegung bis hin zur Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft. ORF III zeigt die finalen Ausgaben von „Österreich – Die ganze Geschichte“ an fünf Abenden (28./29./30. Dezember sowie 3./4. Jänner) jeweils in Doppelfolgen um 20.15 Uhr bzw. 21.05 Uhr.



Zauberhafte Filmunterhaltung: Mit „Single Bells“, „O Palmenbaum“, „Das ewige Lied“ u. v. m.



Weihnachtlicher Filmzauber verkürzt auch heuer am 24. Dezember das Warten aufs Christkind. Nach der musikalischen „Erlebnis Bühne“-Matinee „Aus der Stille-Nacht-Kapelle: Jonas Kaufmann“ (9.55 Uhr) steht die Historienverfilmung „Margarete Steiff“ (11.00 Uhr) über die Erfinderin der Stofftiere mit dem berühmten Knopf im Ohr auf dem Spielplan. Es folgen die Literaturverfilmungen „Die Glasbläserin“ (12.35 Uhr), in der u. a. die ersten Christbaumglaskugeln produziert werden, sowie „Krambambuli“ (14.10 Uhr) und „Bergkristall – Verirrt im Schnee“ (15.50 Uhr), letztere beide mit Tobias Moretti. Der österreichische Publikumsliebling ist auch im Weihnachtsfilmklassiker „Das ewige Lied“ (17.20 Uhr) zu sehen, der die Entstehungsgeschichte von „Stille Nacht, heilige Nacht“ erzählt. Dieses erklingt außerdem in der anschließenden Sendung „Udo Jürgens: Es werde Licht – Meine Winter- und Weihnachtslieder“ (19.25 Uhr). Kultig wird es im Hauptabendprogramm mit den weihnachtlichen Komödienhits „Single Bells“ (20.15 Uhr) und „O Palmenbaum“ (21.50 Uhr), gefolgt vom Bühnenklassiker „Schöne Bescherung“ (23.25 Uhr) mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek sowie der Literaturverfilmung „Der Weihnachtshund“ (1.05 Uhr). Außerdem: Am Christtag (25. Dezember, ab 8.35 Uhr) stehen alle 26 Folgen der gleichnamigen Verfilmung von Peter Roseggers Erzählung „Waldheimat“ auf dem Spielplan.



Kabarett-Countdown zum Jahreswechsel: Mit Pointenfeuerwerk made in Austria



Den letzten Tag des Jahres, den 31. Dezember 2025, lässt ORF III humorvoll ausklingen und startet sein Pointenfeuerwerk aus Kleinkunst und Kabarett bereits um 8.30 Uhr. Den Auftakt macht „Aida Loos – Arbeitsloos“, gefolgt von weiteren komödiantischen Highlights wie „Weinzettl & Rudle – 5-Sterne-Beziehung & andere Märchen“ (9.30 Uhr), „Lukas Resetarits: Rückspiegel“ (10.35 Uhr), „Die Tafelrunde – Der Jahresrückblick“ (11.40 Uhr), „Düringer und Resetarits: Silvestergala“ (13.00 Uhr), „Andreas Vitásek: My Generation“ (13.50 Uhr), „Angelika Niedetzky: Marathon“ (15.00 Uhr), „Lukas Resetarits: 70er – leben lassen“ (16.00 Uhr), „Gery Seidl – Mein Leben, ein Fest!“ (17.20 Uhr) und „Thomas Stipsits – Zwischen Stinatz und Olymp“ (18.40 Uhr). Nach der Übertragung des Operettenhits „Die Fledermaus“ (20.15 Uhr) aus der Wiener Staatsoper eröffnet die Sendung „Gery Seidl – Die besten TV-Momente“ (23.05 Uhr) den Countdown zum Jahreswechsel.



Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.