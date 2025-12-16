  • 16.12.2025, 13:01:02
  • /
  • OTS0122

FPÖ – Mayer: „Von der Leyens ideologische Energiepolitik schadet Europa massiv!“

Wien (OTS) - 

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer hat die aktuellen energiepolitischen Pläne der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen in seiner Plenarrede scharf kritisiert. „Das, was hier vorliegt, ist kein Beitrag zur Energiesicherheit, sondern eine reine ideologische Energiepolitik. Dieser Ansatz war von Anfang an falsch und er wird jetzt noch weiter verschärft“, so Mayer.

„Das ist kurzsichtig und selbstzerstörerisch. Die EVP-Atomlobby gemeinsam mit der Kommission fügt uns hier einen ganz massiven, nicht wiedergutzumachenden Schaden zu und torpediert Europas Energiediversität. Russische Energieimporte politisch zu verbieten, macht Europa nicht sicherer, sondern teurer und abhängiger“, betonte der FPÖ-EU-Abgeordnete weiter. „Statt umzudenken, dehnt man das Ganze jetzt sogar auf Erdöl aus und schafft neue Definitionen, neue Kontrollmechanismen und neue Eingriffsrechte für die Kommission.“

Die Realität sei klar: Steigende Energiepreise, Belastungen für Haushalte und Betriebe sowie eine schleichende Deindustrialisierung. Versorgungssicherheit werde nicht gestärkt, sondern ideologisch untergraben. Besonders widersprüchlich sei diese Politik: Einerseits würden Energieimporte verboten, andererseits segne die EU milliardenschwere Atomprojekte ab. „Das ist keine Strategie, das ist energiepolitische Steinzeit.“

Abschließend stellte Mayer die geopolitische Dimension in den Vordergrund: „Gott sei Dank gibt es einen amerikanischen Präsidenten, der weitsichtiger ist als die ganze europäische Nomenklatura, die sich die letzten Jahre immer nur in Kriegstreiberei geübt hat. Trump hat nun einen Frieden vorbereitet, der uns allen helfen wird. Eine Blamage ist das für alle, die den Krieg weiter anfeuern wollten.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright