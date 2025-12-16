  • 16.12.2025, 12:59:02
  • /
  • OTS0121

„WELTjournal / WELTjournal +“: „Samantha Smith – Das Mädchen und der Weltfrieden“ und „Chruschtschow – Reise zum Feind“

Am 17. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dokumentation „Samantha Smith – Das Mädchen und der Weltfrieden“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr „Chruschtschow – Reise zum Feind“:

WELTjournal: „Samantha Smith – Das Mädchen und der Weltfrieden“

Ein zehnjähriges Mädchen und ihr Brief an einen mächtigen Staatsmann: 1982 drückte die US-Schülerin Samantha Smith in einem Brief an den sowjetischen Staatschef Jurij Andropow ihre Sorgen vor einem möglichen Atomkrieg aus. Zu aller Überraschung antwortete Andropow persönlich und lud Samantha ein, die Sowjetunion zu besuchen. Das „WELTjournal“ erzählt die Geschichte dieser Reise, die zu einem bemerkenswerten Kapitel in der Geschichte des Kalten Krieges wurde. Samanthas Wunsch, einen Beitrag zu Frieden und Verständigung zwischen den verfeindeten Großmächten zu leisten, traf auf eine Sowjetführung, die bemüht war, ihr Image aufzupolieren. Nach ihrer Zeit in einem sowjetischen Jugend-Ferienlager stellte Samantha erstaunt fest: „Die sind ja wie wir!“. Gestaltung: Yannick Adam de Villiers

WELTjournal +: „Chruschtschow – Reise zum Feind“

Die legendäre USA-Reise des damaligen sowjetischen Staatschefs Nikita Chruschtschow am Höhepunkt des Kalten Kriegs ist in die Geschichte eingegangen. Im Herbst 1959, zu einer Zeit, als viele Amerikaner sich aus Angst vor einem Atomkrieg in ihrem Garten Atombunker bauten, besucht Chruschtschow für 13 Tage die USA – und schafft es mit Charme und Bodenständigkeit, die anfangs arrogant-distanzierte bis feindselige Stimmung der Amerikaner in Jubel und einen Medienrummel ungeahnten Ausmaßes umzudrehen. „WELTjournal +“ zeichnet Chruschtschows Reise zum Feind mit verschollen geglaubtem Archivmaterial, Chruschtschows Tonbandaufzeichnungen und damaligen TV-Berichten nach und zeigt eine wunderbar menschliche und gleichzeitig hochpolitische Geschichte. Regie: Tim Toidze

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright