Neue Polizistinnen und Polizisten für Wien

Aufnahmen 2026 in allen Bundesländern – Stärkung der Polizei wird fortgesetzt

Am 16. Dezember 2025 wurden beim Schloss Schönbrunn in Wien acht Polizeigrundausbildungslehrgänge feierlich angelobt. Gleichzeitig feierten 15 Lehrgänge den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Beim Festakt anwesend waren unter anderem Innenminister Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner.

Zwtl.: Angelobung von acht Klassen

Angelobt wurden acht Klassen. Insgesamt wurden 178 Exekutivbedienstete angelobt, darunter 60 Frauen und 118 Männer.

Zwtl.: Ausmusterung von 15 Klassen

Ausgemustert – also in den Außendienst gestellt - wurden 15 Klassen, dies entspricht 256 Exekutivbediensteten, darunter 90 Frauen und 166 Männer.

„Das Ziel ist klar: Die Stärkung der Polizei in ganz Österreich wird fortgesetzt. Heute werden mehr als 430 Polizeischülerinnen und Polizeischüler angelobt und ausgemustert - damit setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt zur personellen Stärkung der Wiener Polizei und zur weiteren Erhöhung der Sicherheit für die Menschen in der Bundeshauptstadt“, sagte der Innenminister. „Diese Verstärkung ist kein Zufall. In den vergangenen Jahren wurden gezielt zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Polizeiaufnahmen in Wien deutlich zu erhöhen. In den vergangenen drei Jahren konnten wir sowohl die Zahl der Aufnahmen als auch jene der Ausmusterungen kontinuierlich steigern.“

Karner ergänzte: „Auch für das kommende Jahr 2026 setzen wir diesen Weg fort –rund 1.400 sind geplant – in allen Bundesländern.“

Zwtl.: Aktuelle Zahlen zur Polizeigrundausbildung

Heuer haben 364 Aspirantinnen und Aspiranten die Dienstprüfung erfolgreich abgelegt und damit die theoretische Polizeigrundausbildung für die Landespolizeidirektion Wien abgeschlossen.

Aktuell befinden sich österreichweit mehr als 3.300 Aspirantinnen und Aspiranten in der 24-monatigen Polizeigrundausbildung, davon rund 1.130 für die Landespolizeidirektion Wien.

Im laufenden Jahr haben etwa 1.450 Aspirantinnen und Aspiranten – inklusive der Aufnahmen im Dezember – österreichweit ihre Polizeigrundausbildung begonnen. Davon entfallen rund 790 Aspirantinnen und Aspiranten auf die Landespolizeidirektion Wien.

Zuletzt sind Anfang Dezember mehr als 300 Aspirantinnen und Aspiranten in einem der zwölf Bildungszentren der Sicherheitsakademie in die Ausbildung gestartet, davon 180 für die Landespolizeidirektion Wien.

Auch 2026 wird die Stärkung der Polizei – mit Aufnahmen in allen Bundesländern – fortgesetzt.

