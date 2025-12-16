Egger: Senkung der Elektrizitätsabgabe wichtiger Schritt für leistbare Energie

Wien (OTS) -

“Heute setzen wir nach dem Standortabsicherungsgesetz für energieintensive Betriebe und dem Günstiger-Strom-Gesetz mit der Senkung der Elektrizitätsabgabe einen nächsten wichtigen Schritt. Denn wir arbeiten für leistbare Energie, für starke Betriebe und für den Aufschwung unseres Landes”, betont ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger zur heutigen Nationalratssondersitzung und der Debatte zum Elektrizitätsabgabegesetz. Die Freiheitlichen würden einmal mehr nur durch Schlechtreden und ihre Lautstärke auffallen – dies sei merkwürdig, denn die FPÖ hatte vergangene Woche beim Sozialtarif beim Strom für einkommensschwache Haushalte mitgestimmt.

Die Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS habe im nun langsam zu Ende gehenden Jahr 2025 einiges für den Standort erreicht, verweist Egger exemplarisch auf die Abschaffung der Ausdruckspflicht für Belege, die Verdoppelung des Investitionsfreibetrages, die NoVA-Befreiung für Nutzfahrzeuge oder die Herstellung von Rechtssicherheit bei Trinkgeldern. Es seien über 100 Maßnahmen zum Bürokratieabbau auf den Weg gebracht worden.

Der Wirtschaftssprecher der Volkspartei dankt zum Jahresabschluss den rund 600.000 Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich, die 2,8 Millionen Beschäftigten Arbeit geben, sowie den 30.000 Lehrbetrieben, die 54.000 junge Menschen ausbilden und so eine selbstbestimmte Zukunft ermöglichen. “Trotz Krisen und Teuerung hat die österreichische Wirtschaft gemeinsam mit uns am Aufschwung gearbeitet. Sie leistet auch einen fundamentalen gesellschaftlichen Beitrag, durch die Unterstützung von Vereinen oder die Freistellung von Beschäftigten, die bei der Freiwilligen Feuerwehr Einsätze absolvieren”, unterstreicht Egger.

Der ÖVP-Abgeordnete abschließend: “Wir stehen für eine Politik mit Hausverstand und Verantwortung – im Gegensatz zur FPÖ von ‘Will-nicht-Kanzler’ Kickl.” (Schluss)