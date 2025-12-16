Jugendliche gestalten Schulbücher mit

Wien (OTS) -

Schüler*innen haben fast täglich mit Schulbüchern und anderen Bildungsmedien zu tun. Da macht es Sinn, wenn sie auch mitbestimmen dürfen, wie diese aussehen. Deshalb hat der öbv Anfang 2025 Jugendliche aufgerufen, sich für einen Jugendbeirat zu melden. Zwölf Jugendliche aus fast allen Bundesländern und ganz unterschiedlichen Schulformen wurden ausgewählt und haben den Verlag das ganze Jahr über bei verschiedenen Projekten und Entscheidungen begleitet. öbv-Geschäftsführer Philipp Nussböck ist begeistert vom Jugendbeirat: „ Die Jugendlichen haben uns sehr viele wertvolle Rückmeldungen mitgegeben. Wir finden es wichtig, dass Schüler*innen Dinge mitgestalten dürfen, die sie betreffen. “

Im März hat das Jugendbeirats-Jahr mit einem zweitägigen Präsentations- und Empowerment-Training in Wien begonnen. Während des Jahres fanden zwei Online-Beiratssitzungen statt und die Jugendlichen haben auch zwischen den Sitzungen zu verschiedenen Fragen Rückmeldung gegeben. Im Dezember gab es ein zweites Präsenzwochenende, bei dem der Jugendbeirat das Jahr gemeinsam abgeschlossen hat. Bei den Wochenenden in Wien blieb auch Zeit für gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Bowling und Minigolf. Umgesetzt wurde der Jugendbeirat vom öbv in Kooperation mit dem Sozialunternehmen YEP.

Wobei durften die Jugendlichen mitbestimmen?

Die Jugendlichen haben unter anderem ihre Wünsche für die Konzeption eines neuen Lehrwerks eingebracht, ihre Meinung zu Entwürfen für digitale Bildungsmedien beigesteuert und Rückmeldung zu Cover-Gestaltung, Layouts und Verständlichkeit von Texten gegeben.

Nussböck erzählt von einigen konkreten Beispielen: „ Die Rückmeldungen vom Jugendbeirat haben definitiv unsere Entscheidung beeinflusst! Bei einem Cover-Entwurf haben wir dank der Rückmeldung der Jugendlichen eine andere Wahl getroffen als ursprünglich geplant. Bei einem anderen Schulbuch haben uns die Jugendlichen gesagt, dass das Layout für sie überfordernd wirkt. Aktuell bearbeiten wir dieses Werk neu und beziehen dabei den Wunsch nach einer lockereren Gestaltung ein. “

Statements von Jugendlichen

„Ich habe den öbv-Jugendbeirat sehr cool gefunden, weil ich das Gefühl hatte, wir können maßgeblich mitentscheiden, wie zukünftige Schulbücher aussehen.“ (Konrad aus Oberösterreich)

„Am Jugendbeirat hat mir sehr gefallen, dass wir in die Entscheidungen für Schulbücher eingebunden wurden. Weil wir als Schüler ja mit den Schulbüchern lernen, ist es wichtig, dass sie auf Jugendliche zugeschnitten sind.“ (Corvin aus Wien)

„Ich fand es cool, dass ich bei etwas mitmachen konnte, was mich wirklich etwas angeht. In der Schule entscheiden oft Erwachsene, obwohl es um den Alltag von Schüler*innen geht. Deswegen hat es mich gefreut, dass ein Schulbuchverlag Schüler*innen mit einbindet und unsere Meinung so gut wie möglich versucht umzusetzen.“ (Helene aus Niederösterreich)

„Wir haben oft die Gestaltung von Schulbuch-Doppelseiten besprochen und konnten einbringen, ob die uns zu bunt oder zu überfüllt sind. Das fand ich spannend, denn in meinen Schulbüchern finde ich die Seiten oft überladen und überfordernd.“ (Laurenz aus Niederösterreich)

„Heute haben wir digitale Bildungstools ausgearbeitet und dabei Input gegeben, was für uns beim Lernen wichtig ist. Da kommt sehr gut heraus, dass wir unsere Stimme einbringen und der öbv dadurch eine Sichtweise mitbekommt, die er sonst nicht hätte.“ (Isabel aus Wien)

„Ich fand richtig cool, dass ich das Gefühl hatte, dass ich gehört werde – sowohl bei den Jugendbeiratssitzungen, wo wir aktiv mitgestalten durften, als auch bei Veranstaltungen, wo wir die Perspektive der Jugend einbringen und auch an Lehrkräfte weitergeben konnten.“ (Maxi aus Oberösterreich)

Auch im Jahr 2026 wird es wieder einen öbv-Jugendbeirat geben. Interessierte Schüler*innen können sich ab sofort melden. Mehr unter www.oebv.at/jugendbeirat