Carina Bukuts wird Chefkuratorin der Kunsthalle Wien

Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien freut sich, Carina Bukuts als neue Chefkuratorin bekannt zu geben. Ab Dezember wird Bukuts die kuratorische Abteilung der Kunsthalle leiten und eng mit der künstlerischen Leitung zusammenarbeiten, um die strategische Entwicklung und Umsetzung des Programms einschließlich Ausstellungen, Publikationen und öffentlicher Programme voranzutreiben.

Eine erfahrene Kuratorin, Autorin und Herausgeberin, war Bukuts zuvor Kuratorin des Portikus in Frankfurt am Main, eine Position, die sie von 2022 bis 2025 gemeinsam mit Liberty Adrien innehatte. Ihr von der Kritik hochgelobtes Programm umfasste Einzelausstellungen von Adrian Piper (2024), Tarik Kiswanson (2024), Simone Fattal (2023), Lap-See Lam (2023), Ximena Garrido-Lecca (2022) und Asad Raza (2022). Von 2018 bis 2022 arbeitete sie als Redakteurin für Frieze Magazine und Associate Editor des Berliner Büros. 2016 war sie Mitbegründerin von PASSE-AVANT, einer Online-Plattform für zeitgenössische Kunst und Diskurs, die sie als Chefredakteurin bis 2022 leitete. Sie ist Mitglied der Kunstkritiker*innen-Vereinigung AICA und schreibt regelmäßig für Magazine wie Frieze, Mousse Magazine und Spike Art Magazine. Bukuts hat außerdem an mehreren Institutionen unterrichtet, darunter der Städelschule, der Goethe-Universität Frankfurt, der Akademie der Bildenden Künste Mainz und der Hochschule für Künste Braunschweig.

Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien:

„Wir freuen uns sehr, Carina in unserem Team willkommen zu heißen und ihre Fähigkeiten als Kuratorin, Redakteurin und Teamleiterin einzusetzen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung, ihrem Engagement und ihrer Energie passt sie unserer Meinung nach hervorragend zum Team der Kunsthalle Wien.”

Carina Bukuts:

„Ich freue mich sehr, Teil des Teams der Kunsthalle Wien zu werden und mit Artistic Director Michelle Cotton zusammenzuarbeiten. Seit langem prägen die Ausstellungen der Kunsthalle Wien mein Verständnis davon, wie ein Programm bedeutungsvoll auf die Gegenwart Bezug nehmen kann, und ich freue mich darauf, diesen Geist in den kommenden Jahren weiterzuführen.“