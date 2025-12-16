- 16.12.2025, 12:32:03
MQ Jahresprogramm 2026: Das MQ feiert 25 Jahre
„Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto ‚Generation MQ‘. Damit feiern wir Menschen, die das MQ auf einzigartige Weise formen oder geformt haben und alle, die hier Inspiration finden. Ein besonderes Highlight ist die große Jubiläumsausstellung im MQ Freiraum zur Geschichte des MQ. Sie zeichnet die Transformation des Ortes zum weltweit erfolgreichsten Kulturareal nach.“
Seit 25 Jahren – einem Vierteljahrhundert – zählt das MuseumsQuartier Wien zu den prägenden Kulturarealen Europas, an dem Kunst, Kultur und Leben auf einzigartige Weise verschmelzen. Unter dem Motto „Generation MQ“ rückt das Jubiläumsjahr 2026 die Menschen in den Vordergrund, die das MQ seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 geprägt haben und jene, die es heute mit neuen Perspektiven beleben.
Das MQ feiert damit nicht nur ein Jubiläum, sondern eine lange, offene Erzählung einer Gemeinschaft von Menschen, die den Ort MQ selbst als lebendiges Kunstwerk begreifen. Einen Ort, an dem Menschen aller Altersgruppen und Erfahrungswelten zusammenkommen und so eine offene Community entsteht, die diesen Raum seit einem Vierteljahrhundert bespielt, belebt und bewohnt. Einen Ort, der seit Anbeginn als das „Wohnzimmer der Wiener:innen“, als „Oase in der Stadt“, als „Dritter Ort“ gilt.
Für das Jubiläumsjahr 2026 haben wir zusätzliche programmatische Schwerpunkte gesetzt, die sich mit dem MQ in seiner abwechslungsreichen Geschichte und vielen Facetten auseinandersetzt und die Menschen des MQ in den Mittelpunkt stellt.
Highlights anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ
Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier die Stadt Wien veränderte
30.06.26 – 25.01.27 | MQ Freiraum
Eröffnung: Mo 29.06.26, 19h
25 Jahre nach der Eröffnung des MQ blickt die Ausstellung auf die konfliktreiche Geschichte eines der weltweit größten Kulturareale zurück. Die Ausstellung spannt mit Zeichnungen, Plänen, Modellen und künstlerischen Arbeiten einen weiten Bogen vom barocken Hofmarstall über den „Messepalast“ bis zur Planung und Bau des MQ.
Elfie Semotan fotografiert die 25-Jahre-Kampagne
Für die Jubiläums-Kampagne porträtiert Fotografielegende Elfie Semotan 25 Persönlichkeiten, die das MQ in den vergangenen Jahrzehnten mitgestaltet und geprägt haben. Ergänzt werden die Porträts durch kurze Interviews, Statements und Texte, in denen sie ihre Perspektive auf das MQ teilen. Die Porträts werden im Frühjahr 2026 präsentiert.
eSeL x MQ Moments
ab Mai 2026
Das Projekt „eSeL x MQ Moments“ taucht in die lebendige Geschichte des MQ ein und legt Legenden, Erinnerungen und „Gerüchte“ legendärer Ereignisse und Aktionen vor Ort frei. So entsteht ein Parcours aus gemeinschaftlichen Erinnerungen und Erfahrungen, der Besucher:innen einlädt, ihren MQ Moments nachzuspüren und zu teilen.
Wir feiern mit unseren Besucher:innen
Do 02.07.26 | MQ Haupthof
Wir feiern gemeinsam 25 Jahre MQ! Das MQ und zahlreiche MQ Institutionen präsentieren gemeinsam ein umfassendes Programm aus Performances, Konzerten, Führungen und künstlerischen Interventionen, das sich über das gesamte Areal erstreckt.
Museen gestalten Zukunft – Symposium
Di 29.09.26 | MQ Libelle
Gemeinsam mit den MQ Museen entwickelt das MuseumsQuartier ein Symposium, das zentrale Zukunftsfragen des Museumsbetriebs in den Fokus rückt. Unter Einbindung internationaler und nationaler Expert:innen sowie der Kolleg:innen der MQ Museen werden Themen wie die Rolle von Kunst und Wissenschaft, Zukunftsvisionen von Museen und der Anspruch einer aktiven Mitgestaltung gesellschaftlicher Teilhabe diskutiert.
MQ Artist-in-Residence-Programm
Bereits seit Anbeginn werden jährlich bis zu 60 internationale Künstler:innen aus unterschiedlichen Disziplinen zu einer Residency nach Wien eingeladen, um in einem der acht Künstler:innenstudios auf dem Areal des MQ zu leben und zu arbeiten.
Die thematischen Schwerpunkte 2026 reichen von „Art & Ecology“ bis zu den „Focus International Studios“ (Moldau und Südafrika).
Kooperationspartner: tranzit.org/ERSTE Stiftung Studio, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA), Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS)
Programmvorschau 2026
Ausstellungen im MQ Freiraum
The Material Show
26.02.26 – 31.05.2026 | MQ Freiraum
Milica Živković – The Roots of Small Fires
26.02.26 – 31.05.2026 | MQ Freiraum
Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier die Stadt Wien veränderte
30.06.26 – 25.01.2027 | MQ Freiraum
MQ Public Art
Eva Seiler
26.03.26 – 17.06.26 | MQ Art Box
Šejla Kamerić – AWAKE
27.04.2026 | Freiteppe beim mumok im MQ Haupthof
eSeL x MQ Moments
ab Mai 2026
Aldo Giannotti
30.06.26 – 26.08.2026 | MQ Art Box
Veranstaltungen
KinderKulturParcours 2026
30.05.2026 | MQ Haupthof
MQ Sommerbühne
ab Mai 2026 | MQ Haupthof
Wir feiern mit unseren Besucher:innen
Do 02.07.26 | MQ Haupthof
Museen gestalten Zukunft – Symposium
Di 29.09.26 | MQ Libelle
