MQ Jahresprogramm 2026: Das MQ feiert 25 Jahre

Seit 25 Jahren – einem Vierteljahrhundert – zählt das MuseumsQuartier Wien zu den prägenden Kulturarealen Europas, an dem Kunst, Kultur und Leben auf einzigartige Weise verschmelzen. Unter dem Motto „Generation MQ“ rückt das Jubiläumsjahr 2026 die Menschen in den Vordergrund, die das MQ seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 geprägt haben und jene, die es heute mit neuen Perspektiven beleben.

Das MQ feiert damit nicht nur ein Jubiläum, sondern eine lange, offene Erzählung einer Gemeinschaft von Menschen, die den Ort MQ selbst als lebendiges Kunstwerk begreifen. Einen Ort, an dem Menschen aller Altersgruppen und Erfahrungswelten zusammenkommen und so eine offene Community entsteht, die diesen Raum seit einem Vierteljahrhundert bespielt, belebt und bewohnt. Einen Ort, der seit Anbeginn als das „Wohnzimmer der Wiener:innen“, als „Oase in der Stadt“, als „Dritter Ort“ gilt.

„Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto ‚Generation MQ‘. Damit feiern wir Menschen, die das MQ auf einzigartige Weise formen oder geformt haben und alle, die hier Inspiration finden. Ein besonderes Highlight ist die große Jubiläumsausstellung im MQ Freiraum zur Geschichte des MQ. Sie zeichnet die Transformation des Ortes zum weltweit erfolgreichsten Kulturareal nach.“ – Bettina Leidl, Direktorin des MuseumsQuartier Wien

Für das Jubiläumsjahr 2026 haben wir zusätzliche programmatische Schwerpunkte gesetzt, die sich mit dem MQ in seiner abwechslungsreichen Geschichte und vielen Facetten auseinandersetzt und die Menschen des MQ in den Mittelpunkt stellt.

Highlights anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ

Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier die Stadt Wien veränderte

30.06.26 – 25.01.27 | MQ Freiraum

Eröffnung: Mo 29.06.26, 19h

25 Jahre nach der Eröffnung des MQ blickt die Ausstellung auf die konfliktreiche Geschichte eines der weltweit größten Kulturareale zurück. Die Ausstellung spannt mit Zeichnungen, Plänen, Modellen und künstlerischen Arbeiten einen weiten Bogen vom barocken Hofmarstall über den „Messepalast“ bis zur Planung und Bau des MQ.

Elfie Semotan fotografiert die 25-Jahre-Kampagne

Für die Jubiläums-Kampagne porträtiert Fotografielegende Elfie Semotan 25 Persönlichkeiten, die das MQ in den vergangenen Jahrzehnten mitgestaltet und geprägt haben. Ergänzt werden die Porträts durch kurze Interviews, Statements und Texte, in denen sie ihre Perspektive auf das MQ teilen. Die Porträts werden im Frühjahr 2026 präsentiert.



eSeL x MQ Moments

ab Mai 2026

Das Projekt „eSeL x MQ Moments“ taucht in die lebendige Geschichte des MQ ein und legt Legenden, Erinnerungen und „Gerüchte“ legendärer Ereignisse und Aktionen vor Ort frei. So entsteht ein Parcours aus gemeinschaftlichen Erinnerungen und Erfahrungen, der Besucher:innen einlädt, ihren MQ Moments nachzuspüren und zu teilen.



Wir feiern mit unseren Besucher:innen

Do 02.07.26 | MQ Haupthof

Wir feiern gemeinsam 25 Jahre MQ! Das MQ und zahlreiche MQ Institutionen präsentieren gemeinsam ein umfassendes Programm aus Performances, Konzerten, Führungen und künstlerischen Interventionen, das sich über das gesamte Areal erstreckt.



Museen gestalten Zukunft – Symposium

Di 29.09.26 | MQ Libelle

Gemeinsam mit den MQ Museen entwickelt das MuseumsQuartier ein Symposium, das zentrale Zukunftsfragen des Museumsbetriebs in den Fokus rückt. Unter Einbindung internationaler und nationaler Expert:innen sowie der Kolleg:innen der MQ Museen werden Themen wie die Rolle von Kunst und Wissenschaft, Zukunftsvisionen von Museen und der Anspruch einer aktiven Mitgestaltung gesellschaftlicher Teilhabe diskutiert.



MQ Artist-in-Residence-Programm

Bereits seit Anbeginn werden jährlich bis zu 60 internationale Künstler:innen aus unterschiedlichen Disziplinen zu einer Residency nach Wien eingeladen, um in einem der acht Künstler:innenstudios auf dem Areal des MQ zu leben und zu arbeiten.

Die thematischen Schwerpunkte 2026 reichen von „Art & Ecology“ bis zu den „Focus International Studios“ (Moldau und Südafrika).

Kooperationspartner: tranzit.org/ERSTE Stiftung Studio, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA), Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS)

Programmvorschau 2026

Ausstellungen im MQ Freiraum



MQ Public Art



Eva Seiler

26.03.26 – 17.06.26 | MQ Art Box

Šejla Kamerić – AWAKE

27.04.2026 | Freiteppe beim mumok im MQ Haupthof

Aldo Giannotti

30.06.26 – 26.08.2026 | MQ Art Box

Veranstaltungen

KinderKulturParcours 2026

30.05.2026 | MQ Haupthof

MQ Sommerbühne

ab Mai 2026 | MQ Haupthof

