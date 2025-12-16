  • 16.12.2025, 12:25:32
  • /
  • OTS0107

Schilling/Grüne: Sacharow-Preis 2025 für Mzia Amaglobeli – ein Zeichen der Hoffnung für Georgien

Mzia sitzt im Gefängnis, weil sie die Wahrheit gesagt hat. Heute hört Europa ihr zu.

Straßburg (OTS) - 

Das Europäische Parlament verleiht den Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025 an den polnisch-belarussischen Journalisten Andrzej Poczobut und Mzia Amaglobeli, die erste Preisträgerin aus Georgien und derzeit einzige verurteilte Journalistin des Landes. Die Auszeichnung würdigt ihren Mut und ihren Einsatz für Pressefreiheit, Demokratie und Grundrechte und setzt ein klares Zeichen gegen politische Verfolgung und autoritäre Einschüchterung.

Lena Schilling, Mitglied des Europäischen Parlaments (Grüne/EFA), war im Mai in Georgien als Prozessbeobachterin vor Ort und kommentiert: „Ich habe Mzia im Gerichtssaal gesehen. Sie saß dort nicht, weil sie ein Verbrechen begangen hat, sondern weil sie die Wahrheit gesagt hat. Ihr Prozess war kein rechtsstaatliches Verfahren, sondern der Versuch, eine freie Stimme zum Schweigen zu bringen. Mzia steht für all jene Journalistinnen, die trotz Drohungen und Repression nicht aufhören zu berichten.“

„Dass der Sacharow-Preis erstmals nach Georgien geht, ist mehr als eine Auszeichnung. Es ist ein Versprechen. Europa steht an der Seite derer, die für Freiheit, Demokratie und Frauenrechte ihr Leben riskieren. Dieser Preis verpflichtet uns, nicht wegzusehen und nicht zu schweigen. Wer für unsere gemeinsamen Werte verfolgt wird, darf nicht allein bleiben.“, so Schilling abschließend.


Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: stefanie.wehlend@europarl.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright