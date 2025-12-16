Steirerball: Auffrischungstanzkurs erstmals in Graz

Wien/Graz (OTS) -

Am Montag, den 22. Dezember 2025 um 19:00 Uhr gibt es eine Steirerball Premiere: Da findet erstmals auch in Graz ein Auffrischungstanzkurs als Vorbereitung auf den Steirerball am 9. Jänner 2026 statt. Der Verein der Steirer in Wien bietet hier allen Besucherinnen und Besuchern des Balls die Möglichkeit, ihre Tanzfähigkeiten ein wenig aufzufrischen.

Der Verein der Steirer in Wien lädt am 9. Jänner 2026 zum Steirerball in die Wiener Hofburg. Wer an diesem Abend stilvoll über das Parkett der Hofburg schweben möchte, kann seine Tanzkenntnisse bereits im Vorfeld auffrischen: Am Montag, den 22. Dezember 2025 um 19:00 Uhr, findet zum ersten Mal ein Ballfit-Kurs in Graz mit Tanzlehrerin Claudia Eichler statt. Auf dem Vorbereitungsprogramm stehen neben Rechts- und Linkswalzer auch Boarische und Polka sowie die Fledermausquadrille. Letztere wird stets um Mitternacht beim Steirerball getanzt.

Die Teilnahme ist auf 30 Paare limitiert. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter info@tanzschule-eichler.at oder telefonisch unter 0664 266 38 38. Voraussetzung für die Teilnahme am Auffrischungstanzkurs ist ein Print@home-Ticket für den Steirerball 2026.

Eleganz und beste Laune

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Veranstalter des Steirerballs: „Ein großes Danke an Claudia Eichler dafür, dass sie den Vereinsvorstand und Gäste des Steirerballs in ihre Tanzschule willkommen heißt. Sie wird uns die wichtigsten Schritte wieder in Erinnerung rufen, damit wir den Ballabend mit Beschwingtheit, Eleganz und bester Laune genießen können.“

Für das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen und -teilnehmer ist im Anschluss auch gesorgt.

Zeit:

Montag, 22. Dezember 2025

19:00-20:30 Uhr

Ort:

Tanzschule Eichler

Griesgasse 1

8020 Graz

Tickets für Steirerball 2026

Wer noch kein Ticket für den Steirerball am 9. Jänner 2026 besitzt, sollte sich rasch Karten auf www.steirerball.com sichern. Denn die Eintrittskarten sind schon knapp. Eine Steirerball-Karte kostet 119 Euro. Schüler und Studierende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr bezahlen für eine Ballkarte 49 Euro. Ballkarten sind auch bei der Tourismusregion sowie dem Heimatwerk erhältlich.

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.