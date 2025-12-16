  • 16.12.2025, 12:13:02
  • /
  • OTS0103

AK Schweitzer: „Regelung zu Steuerbegünstigung für Feiertagsarbeitsentgelt ist eine gute Nachricht für Arbeitnehmer:innen“

AK Forderung nach Rechtssicherheit umgesetzt

Wien (OTS) - 

Die AK Wien begrüßt die nunmehr eindeutige gesetzliche Regelung zur steuerlichen Begünstigung des Feiertagsarbeitsentgelts. Sie schafft dringend benötigte Rechtssicherheit für jene Arbeitnehmer:innen, die auch an Feiertagen arbeiten und damit das öffentliche und wirtschaftliche Leben aufrechterhalten.

Wer an Feiertagen arbeiten muss, darf dafür nicht auch noch steuerlich benachteiligt werden. Diese Menschen verdienen klare Regeln und Planungssicherheit – keine zusätzliche Belastung“, betont Tobias Schweitzer, AK Bereichsleiter Wirtschaft.

Zudem soll die Steuerfreiheit für das Feiertagsarbeitsentgelt gesetzlich fixiert werden: „Dass die steuerliche Begünstigung dauerhaft und unmissverständlich im Gesetz verankert bleibt, ist dringend notwendig. Nur so kann verhindert werden, dass sie nach künftigen Gerichtsentscheidungen erneut infrage gestellt wird. Eine klare gesetzliche Bestimmung ist daher eine gute Nachricht für die Arbeitnehmer:innen in Österreich“, so Schweitzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Alexa Jirez
Telefon: +436646145075
E-Mail: alexa.jirez@akwien.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright