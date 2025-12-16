Koalition einig über Steuerbegünstigung bei Überstunden sowie bei Sonn- und Feiertagsarbeit

Wien (OTS) -

Die Regierungsparteien sind sich einig über eine Neuregelung für die Steuerbegünstigung von Überstundenzuschlägen. Demnach wird im kommenden Jahr 2026 der Freibetrag 170 Euro für bis zu 15 Überstunden pro Monat betragen. Außerdem wird jetzt gesetzlich klargestellt, dass das Sonn- und Feiertagsentgelt wieder steuerfrei ist. Diese Steuerbefreiung war aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzgerichts aufgehoben. Die Regelung wird heute in der Sondersitzung per Initiativantrag eingebracht und dann im Jänner rückwirkend mit Jahresbeginn beschlossen werden.

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger: „Wer mehr arbeitet, soll auch mehr davon haben. Jede zusätzliche Stunde Leistung stärkt unsere Wirtschaft. Es braucht richtige Anreize, damit der Aufschwung gelingt. Der Freibetrag für Überstunden, der sich nun auf 170 Euro im Monat für 15 Überstunden bezieht, ist ein wichtiger Teil davon.“

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch: „Das ist eine sehr gute Lösung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Überstunden leisten, und für alle, die an Sonn- und Feiertagen mit ihrer Arbeit unser Land am Laufen halten, von Gesundheit, Verkehr, Sicherheit bis zum Tourismus. Wir gestalten, andere spalten!“

NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer: „Vollzeit und Mehrarbeit sollen sich auszahlen, das ist unser Motto. Deshalb sind die Verlängerung der steuerlichen Entlastung bei den Überstunden und die Steuerbefreiung der Sonn- und Feiertagsarbeit so ein wichtiges Signal.“