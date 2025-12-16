- 16.12.2025, 12:00:32
Termine am 17. Dezember in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
9.00 Uhr, 8. Wiener Gemeinderat, Voranschlag-Fortsetzung (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund (9., Währinger Straße 43, 2. Stock, Festsaal der Bezirksvorstehung)
18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (20., Brigittaplatz 10, Sitzungssaal 2.19)
(Schluss)
