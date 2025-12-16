Croma-Pharma stellt neues Medizinprodukt zur Herstellung von autologem PRP | Fluid-PRF vor

Leobendorf/Österreich (OTS) -

Croma-Pharma, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der minimal-invasiven ästhetischen Medizin, gibt stolz die Markteinführung seines neuen Medizinprodukts bekannt, das zur Herstellung von autologem plättchenreichem Plasma (PRP) | flüssigem plättchenreichem Fibrin (Fluid-PRF) verwendet wird.1

Diese Markteinführung ist ein weiterer Meilenstein in der Mission von Croma, Ärzten modernste Produkte für die praktische Anwendung zur Verfügung zu stellen.

Mit seinem innovativen Design und seiner optimierten Separationstechnologie ermöglicht Exprecell™ die effiziente Herstellung von autologen Blutkonzentraten ohne den Einsatz von Antikoagulanzien. Das Ergebnis ist Fluid-PRF, ein biologisch aktives Konzentrat, das die regenerativen Eigenschaften von Thrombozyten und Leukozyten beibehält und dennoch für einen bestimmten Zeitraum flüssig bleibt.1

Was macht Exprecell™ so besonders?

MDR-Zertifizierung: Exprecell™ ist MDR-zertifiziert und erfüllt die strengen EU-Vorschriften für die sichere, kontrollierte und standardisierte Herstellung von autologem plättchenreichem Plasma (PRP) | flüssigem plättchenreichem Fibrin (Fluid-PRF).1

Flexibilität: Die Kompatibilität mit Luer-Lock-Spritzen ermöglicht eine flexible Systemintegration und einen sicheren Flüssigkeitstransfer in eine Spritze der Wahl.

Sicherheit: Das geschlossene Systemdesign begrenzt die Kontaminationsgefahr durch äußere Einflüsse.

Das geschlossene Systemdesign begrenzt die Kontaminationsgefahr durch äußere Einflüsse. Benutzerfreundlichkeit, Design, Handhabung: Entwickelt für einen sanften Single-Spin-Prozess, der die autologe PRP- | Fluid-PRF-Herstellung aus Vollblut mit einer Zentrifugationszeit von 5 Minuten bei 420 x g ermöglicht.1*

Jetzt erhältlich

Exprecell™ ist jetzt für Ärzte in der EU, Großbritannien und der Schweiz erhältlich. Mit dieser Markteinführung baut Croma-Pharma sein Engagement für die Bereitstellung eines umfassenden und innovativen Portfolios für ästhetisch arbeitende Ärzte weiter aus.

Über Croma

Croma-Pharma (Croma-Pharma® GmbH) ist ein weltweit tätiges Unternehmen und Wegbereiter im dynamisch wachsenden Markt der minimalinvasiven Ästhetik und ein führender Hersteller von Hyaluronsäure(HA)-Spritzen in Premiumqualität in Europa.

Im Jahre 1976 durch das Apotheker-Ehepaar Gerhard und Karin Prinz in Wien gegründet, ist Croma-Pharma ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Österreich, wo auch die Produktionsstätte für Hyaluronsäure(HA)-Spritzen betrieben wird. Mit ca. 500 Mitarbeitern vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in 80 Märkten. Croma bietet ein umfassendes, innovatives Ästhetikportfolio, dass alle wichtigen Behandlungskategorien der minimalinvasiven ästhetischen Medizin abdeckt. Das Angebot umfasst Botulinumtoxin, eine große Auswahl an Hyaluronsäure-Fillern, Lifting-Fäden (PDO-Fäden), Polynukleotid-Injektionen und HA Skin Booster. Mit diesem Ansatz zur Behandlung des gesamten Gesichts bietet Croma ästhetisch arbeitenden Ärzten und ihren Patienten gut verträgliche, wirksame und zuverlässige Lösungen aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. Aufbauend auf seiner Tradition in der Augenheilkunde und Orthopädie hat Croma sein pharmazeutisches Know-how und seine strengen Qualitätsstandards auf ästhetische Anwendungen übertragen. Das Unternehmen hat im Jahr 2025 mehr als 110 Millionen Spritzen produziert und damit seine Position als einer der führenden HA-Hersteller Europas gefestigt.

Quellenangaben:

*Vollständige Informationen finden Sie in der Gebrauchsinformation.

1 Daten in den Akten von Croma

Der Arzt bestätigt, den Patienten über ein möglicherweise mit der Verwendung des medizinischen Produkts verbundenes Risiko entsprechend seiner beabsichtigten Verwendung informiert zu haben. Für Risiken und unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. CE 2797

