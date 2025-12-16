Weihnachten: 1,3 Millionen Menschen besuchen katholische Gottesdienste

Wien (OTS) -

Rund 1,3 Millionen Menschen in Österreich werden heuer zu Weihnachten einen katholischen Gottesdienst besuchen: Das geht aus einer Erhebung unter den österreichischen Diözesen hervor. Insgesamt können sie dazu während der Weihnachtstage zwischen dem 24. und 26. Dezember aus einem Angebot von rund 7.000 Gottesdiensten wählen. Eine Übersicht bzw. Abfragemöglichkeit bietet dazu u.a. die Website www.weihnachtsgottesdienste.at sowie die "GlaubenLeben"-App der Katholischen Kirche in Österreich. Weiters werden rund 2 Millionen an den Weihnachtsfeiertagen die Gottesdienstübertragungen des ORF im Radio und Fernsehen zu Hause mitfeiern.

Neben den "klassischen" gottesdienstlichen Angeboten wie etwa den Kinderkrippenfeiern oder den Christmetten bieten die Diözesen teils auch spezielle Gottesdienste und "Feiern für Einsame" an. In manchen Pfarren werden auch spezielle Feiern für ältere oder alleinstehende Menschen am Nachmittag angeboten, oft mit einem anschließenden Beisammensein bei Keksen und Tee. In Krankenhäusern und Seniorenheimen werden ebenfalls mit den Patienten und Bewohnern weihnachtliche Gottesdienste gefeiert bzw. in die Zimmer übertragen, damit möglichst viele Menschen mitfeiern können.

Gottesdienstsuche per Website und APP

Seit einigen Jahren bietet die Katholische Kirche in Österreich zudem die Möglichkeit, sich über eine zentrale Website und eine eigene App über gottesdienstliche Angebote zur Weihnachtszeit - aber natürlich auch darüber hinaus - zu informieren. Unter www.weihnachtsgottesdienste.at kann gezielt und u.a. mit entsprechenden Filtermöglichkeiten nach Gottesdiensten wie etwa Kinderkrippenfeiern, Christmetten oder auch Jahresschlussandachten gesucht werden.

Die Suche per "Glauben.Leben"-App bietet zudem die Möglichkeit der genauen Verortung und Anzeige von Gottesdiensten in der jeweiligen Umgebung. Auch kann nach speziellen Gottesdienstarten gefiltert und der Gottesdienst in den eigenen Kalender übertragen werden. Zudem stehen wieder andere bewährte Services zur Verfügung - etwa eine Beten-Funktion, über die man ein virtuelles Gebetsnetz spannen kann, ein Heiligenkalender und das jeweilige Tagesevangelium bzw. die Tageslesungen.

Angezeigt werden sowohl in der App als auch über www.weihnachtsgottesdienste.at auch die nächsten Gottesdienstübertragungen in Radio und TV. Ergänzt wird das Angebot, das von www.gottesdienst.at übernommen wird, durch Informationen über die jeweilige Feiergemeinde und ein Archiv, über das frühere Gottesdienste aus den Mediatheken abrufbar sind.

