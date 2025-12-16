„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nachtʻ“ am 20. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Vorweihnachtliche Klänge und festliche Stimmung vor traumhafter Bergkulisse – inmitten der winterlichen Landschaft des Salzburger Landes wird der Ort Flachau erneut zum Schauplatz für einen musikalisch-besinnlichen TV-Abend: DJ Ötzi begrüßt heuer erstmals gemeinsam mit Tochter Lisa-Marie Friedle am Samstag, dem 20. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“. Für festliche Stimmung sorgen Publikumslieblinge wie Andrea Berg, Hansi Hinterseer, Melissa Naschenweng, Jürgen und Joelina Drews, Johnny Logan, Sigrid & Marina und viele andere.



Das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gilt als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums weltweit und spielt eine große Rolle in dieser schon traditionellen Weihnachtssendung. Außerdem erzählen die Gäste der Sendung von ihren ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten und -ritualen.



Die Gäste und ihre weihnachtlichen Lieder im Flachauer Gutshof:



Joelina & Jürgen Drews: „Mein größtes Geschenk“

Sigrid & Marina: „Es wird scho glei dumpa“

Niggi & Johannes: „Weihnachten daheim“

Johnny Logan: „The Sunny Side of Christmas“

Melissa Naschenweng: „Himmelvota“

Hansi Hinterseer: „Ich wünsch euch a schöne Weihnacht“

Hansi Hinterseer: „Jedes Jahr zur selben Zeit“

Andrea Berg: „Fröhliche Weihnacht überall“

Andrea Berg: „Dann sind alle da“

DJ Ötzi & Lisa-Marie Friedle: „In the Ghetto“

DJ Ötzi & Lisa-Marie Friedle & Kinder aus Flachau: „Stille Nacht, heilige Nacht“



Die Gäste und ihre winterlichen, weihnachtlichen Lieder vor Flachauer Kulisse:



DJ Ötzi: „Ehrlich“

Matakustix: „Auf Di“

Astrid Wirtenberger mit Tom Eder & Jürgen Leitner: „Du bist mei Weihnachtswunder“

Voxxclub: „Jingle Bells – es ist Weihnachtszeit“

Die Draufgänger: „Last Christmas / Letzte Weihnacht“

Lisa und Hanna: „Hoamatgfühl“

Mark Keller: „It’s the Most Wonderful Time of the Year“

Ella und Norbert Endlich: „Wandern durch den weißen Winterwald“

Lungo 4: „Grande Amore“

Chris Steger: „Weihnachtszeit“



Service für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum



Die Sendung „Zauberhafte Weihnacht“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird die Sendung mit einem gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von dem erfahrenen Audiokommentator Johannes Karner gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.



„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von IP Media.