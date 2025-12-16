FPÖ - Krauss zur Causa Wienwert und Nevrivy: Bürgermeister Ludwig schützt Parteifreund statt Wiener Steuerzahler

Wien (OTS) -

Im Zuge der Budgetdebatte 2026 fordert die FPÖ Wien den Anschluss der Stadt Wien als Privatbeteiligte im Strafverfahren zur „Causa Wienwert“, um einen möglichen Schaden von 850.000 Euro für die Wiener Linien und damit für die Steuerzahler abzusichern. Im Zentrum der Affäre steht der frühere SPÖ-Bezirksvorsteher Nevrivy.

„Während die rot-pinke Stadtregierung Milliardenlöcher im Budget reißt, verzichtet sie freiwillig darauf, 850.000 Euro zurückzuholen. Dass es dabei um einen SPÖ-Funktionär geht, erklärt offenbar das peinliche Schweigen von SPÖ und Bürgermeister Ludwig“, kritisiert FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft steht der Schaden im Zusammenhang mit einer mutmaßlich pflichtwidrigen Amtshandlung Nevrivys. Dennoch weigert sich Bürgermeister Ludwig, die Stadt am Verfahren zu beteiligen, und erklärt, er „vertraue den Aussagen“ seines Genossen.

„Gerade in diesem Fall dürfen die Wiener SPÖ und Bürgermeister Ludwig nicht wie üblich den Deckmantel des Schweigens über die Affäre breiten und auf Zeit spielen. Es geht um öffentliches Geld und um politische Verantwortung“, so Krauss, der betont, dass Ludwig durch die Zustimmung zum heutigen freiheitlichen Antrag zeigen kann, wie ernst er es mit dem Steuergeld der Wiener und dem Budget nimmt.

Besonders brisant ist, dass die Vorwürfe seit 2021 bekannt sind und bei einem Freispruch die Verjährung bereits eingetreten sein könnte. „Damit droht der Stadt ein endgültiger Schaden – nicht aus rechtlichen Gründen, sondern weil Ludwig wegschaut. Wir verlangen vom Bürgermeister eine klare Linie. Denn es ist das Vermögen der Wienerinnen und Wiener das geschützt gehört und nicht ein Parteifreund“, so Krauss abschließend.