LH Mikl-Leitner: NÖ Landesregierung beschließt mehr als 78 Millionen Euro an Unterstützungen für die Gemeinden

St. Pölten (OTS) -

Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden in der Niederösterreichischen Landesregierung Unterstützungen für die niederösterreichischen Gemeinden in einer Gesamthöhe von mehr als 77,5 Millionen Euro beschlossen. Dazu kommen noch weitere 805.000 Euro an Zuschüssen aus Mitteln der Raumordnungsförderung.

„Gerade in herausfordernden Zeiten brauchen unsere Gemeinden Verlässlichkeit und starke Partner an ihrer Seite. Denn vor Ort wird entschieden, gebaut und gestaltet, was den Menschen unmittelbar zugutekommt. Mit diesen Mitteln sichern wir wichtige Investitionen, stärken die regionale Lebensqualität und unterstützen unsere Kommunen dabei, Projekte rasch und wirkungsvoll umzusetzen“, sagt Landeshauptfrau Mikl-Leitner zum heutigen Beschluss und ergänzt: „Das trägt nicht nur zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft bei, sondern derartige Projekte sind ein wichtiger Teil auf dem Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder.“

Die genehmigten Mittel werden zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeinden sowie zur Umsetzung von Projekten eingesetzt und unter anderem für die Errichtung von Gemeindezentren, Gemeindeämtern, Bauhöfen, Feuerwehrhäusern und Musikerheimen sowie Freizeit- und Erholungsanlagen und Veranstaltungssäle verwendet.