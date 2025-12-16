  • 16.12.2025, 11:23:32
FPÖ – Nepp: Bürgermeister Ludwig hat die Wiener belogen

Budgetdesaster hat allein die SPÖ zu verantworten

Wien (OTS) - 

Der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp betonte im Rahmen der heutigen Budgetdebatte, dass diese Stadtregierung keine Aufschwungs-, sondern eine Abschwungskoalition ist, dessen Architekt Bürgermeister Ludwig noch vor der Wahl Versprechen gemacht hat, von denen er schon damals wusste, dass er sie nie halten können wird. „Offenbar hat der Bürgermeister, der sich auch für die Verliererkoalition im Bund als Strippenzieher verantwortlich zeichnet, zu spät bemerkt, dass auch die Bundestöpfe, mittels denen man das Wiener Budgetdesaster kaschieren wollte, leer sind. „Ein Weiter wie bisher, ist in Wien bei dieser Rekordverschuldung schlicht nicht möglich. Wien hat einen Schuldenberg von mehreren Milliarden Euro. Doch anstatt dort zu sparen, wo es richtig und wichtig wäre, greift man den Wienerinnen und Wienern sowie den Unternehmern immer weiter in die Tasche. Gebührenerhöhungen wo es geht, während Völkerwanderer, die nie in das System eingezahlt haben, sich nicht integrieren und hier nicht arbeiten wollen jährlich über 700 Millionen Euro Mindestsicherung kassieren. Das ist schäbig und unredlich“, hält Nepp fest.

Der Freiheitliche fordert eine sofortige Kehrtwende. Weg von dieser desaströsen Politik, hin zu fairer Umverteilung für die Österreicherinnen und Österreicher.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

