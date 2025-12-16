Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Sieben niederösterreichischen Gemeinden wurden aus den Mitteln der Bedarfszuweisungen 405.810,53 Euro als Bedarfszuweisung zur Errichtung von Radverkehrsanlagen bewilligt.

Für die Sanierung des historischen Palmenhauses in Gmünd und dessen Erweiterung durch einen Zubau wird an die Stadtgemeinde Gmünd ein Finanzierungsbeitrag in der Höhe von insgesamt 4.500.000 Euro aus Mitteln der Abteilung Kunst und Kultur sowie des NÖ WTF Regionalförderung zur Verfügung gestellt.

Weiters hat die NÖ Landesregierung beschlossen, das Projekt FlexÖV-System „Bezirk Korneuburg mobil“, welches der Verbesserung des öffentlichen Mobilitätsangebotes im Bezirk Korneuburg dient, für das Betriebsjahr 2026 im Rahmen des NÖ Nahverkehrsfinanzierungsprogrammes in Höhe von 200.528 Euro zu fördern.

Darüber hinaus hat die NÖ Landesregierung die Förderung der Sportzentrum Niederösterreich GmbH in Höhe von 220.000 Euro zur Umsetzung des regionalen Infrastrukturprojektes „Sportzentrum Niederösterreich Erweiterung Masterplan 2022-2024“ am Standort in der Landeshauptstadt St. Pölten für weitere Maßnahmen, welche die Verbesserung des Parkleitsystems im Sinne der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs im und um das Sportzentrum Niederösterreich beinhalten, genehmigt.

Die Sanierung des Stadtheimes Wiener Neustadt der Stadtheim Betriebs-GmbH am Standort Wiener Neustadt wird bis maximal 114.433.60 Euro gefördert.

Die Neuerrichtung des Pflegekompetenzzentrums Wiener Neustadt West am Standort Wiener Neustadt der Gut umsorgt GmbH wird mit 900.000 Euro unterstützt.