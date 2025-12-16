10.000 Bäuerinnen und Bauern zu großer Demonstration in Brüssel erwartet

Wien/Brüssel (OTS) -

Rund 10.000 Bäuerinnen und Bauern werden am Donnerstag in Brüssel erwartet, um ihrem Unmut über die „Schall- und Rauch-Politik“ der EU-Kommission Ausdruck zu verleihen. Über 40 Bauernorganisationen aus 27 EU-Mitgliedsstaaten unter dem Dach des EU-Bauern- und Genossenschaftsverbands (COPA/COGECA) haben ihr Kommen angekündigt, so auch eine hochrangige Delegation aus Österreich unter der Führung von LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger. Der 18.12. wurde bewusst für diesen Protest gewählt, da an diesem Tag die Staats- und Regierungschefs zum Europäischen Rat zusammenkommen, um über den künftigen mehrjährigen EU-Haushalt zu sprechen. Dieser sieht zwar insgesamt eine Erhöhung, für die Landwirtschaft jedoch empfindliche Kürzungen vor.

EU-Agrarpolitik und -budget, Handelspolitik und Vereinfachungen im Fokus

„Die Proteste zielen primär darauf ab, dass die EU-Kommission endlich einlenkt und eine starke, gemeinsame und ausreichend finanzierte EU-Agrarpolitik nach 2027 vorantreibt. Die Bauern-Vergrämungs-Politik, die sie derzeit an den Tag legt, muss dringend gestoppt werden und endlich einem zukunftsweisenden Miteinander weichen“, betont Moosbrugger, der darauf hinweist, welch unverzichtbare Rolle die Land- und Forstwirtschaft für Versorgung und Sicherheit der Bevölkerung spielt.

Weiters im Fokus der Kundgebung stehen faire und transparente Handelsregeln, welche die EU-Standards und die sensibelsten Sektoren schützen müssen. Drittens werden echte Vereinfachungen und somit weniger oder zumindest bessere Rechtsvorschriften und mehr Rechtssicherheit gefordert. „Es kann nicht sein, dass ständig EU-Politik zu Lasten der Bäuerinnen und Bauern, Forstwirtinnen und Forstwirte gemacht wird. Wir brauchen endlich spürbare statt kosmetische Verbesserungen und echte, praxistaugliche Zukunftsperspektiven“, fordert der LKÖ-Präsident auch im Sinne der gesamten Bevölkerung, die von den Leistungen der Land- und Forstwirtschaft abhängig ist.

Aus Österreich reisen außerdem an: der 1. COPA-Vizepräsident, LK Burgenland-Präsident Nikolaus Berlakovich, LKÖ-Vizepräsidentin und Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, LK Steiermark-Präsident Andreas Steinegger, LK Niederösterreich-Vizepräsidentin Andrea Wagner, LKÖ-Generalsekretär Ferdinand Lembacher, der Abteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbands (ÖRV), COGECA-Präsidiumsmitglied Robert Pichler, der Vizepräsident der Land&Forst Betriebe, Carl von Croy, und Generalsekretär Martin Kubli, Landjugend Österreich-Bundesleiterin Valentina Gutkas und Stellvertreter Matthias Luger uvm.

Neben dem Protestmarsch sind auch bilaterale Gesprächstermine mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der EU-Kommission geplant.