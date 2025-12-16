  • 16.12.2025, 11:04:02
  • /
  • OTS0082

10.000 Bäuerinnen und Bauern zu großer Demonstration in Brüssel erwartet

Gegen „Schall- und Rauch-Politik“ der EU-Kommission – auch Österreich mit Delegation vertreten

Wien/Brüssel (OTS) - 

Rund 10.000 Bäuerinnen und Bauern werden am Donnerstag in Brüssel erwartet, um ihrem Unmut über die „Schall- und Rauch-Politik“ der EU-Kommission Ausdruck zu verleihen. Über 40 Bauernorganisationen aus 27 EU-Mitgliedsstaaten unter dem Dach des EU-Bauern- und Genossenschaftsverbands (COPA/COGECA) haben ihr Kommen angekündigt, so auch eine hochrangige Delegation aus Österreich unter der Führung von LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger. Der 18.12. wurde bewusst für diesen Protest gewählt, da an diesem Tag die Staats- und Regierungschefs zum Europäischen Rat zusammenkommen, um über den künftigen mehrjährigen EU-Haushalt zu sprechen. Dieser sieht zwar insgesamt eine Erhöhung, für die Landwirtschaft jedoch empfindliche Kürzungen vor.

EU-Agrarpolitik und -budget, Handelspolitik und Vereinfachungen im Fokus

„Die Proteste zielen primär darauf ab, dass die EU-Kommission endlich einlenkt und eine starke, gemeinsame und ausreichend finanzierte EU-Agrarpolitik nach 2027 vorantreibt. Die Bauern-Vergrämungs-Politik, die sie derzeit an den Tag legt, muss dringend gestoppt werden und endlich einem zukunftsweisenden Miteinander weichen“, betont Moosbrugger, der darauf hinweist, welch unverzichtbare Rolle die Land- und Forstwirtschaft für Versorgung und Sicherheit der Bevölkerung spielt.

Weiters im Fokus der Kundgebung stehen faire und transparente Handelsregeln, welche die EU-Standards und die sensibelsten Sektoren schützen müssen. Drittens werden echte Vereinfachungen und somit weniger oder zumindest bessere Rechtsvorschriften und mehr Rechtssicherheit gefordert. „Es kann nicht sein, dass ständig EU-Politik zu Lasten der Bäuerinnen und Bauern, Forstwirtinnen und Forstwirte gemacht wird. Wir brauchen endlich spürbare statt kosmetische Verbesserungen und echte, praxistaugliche Zukunftsperspektiven“, fordert der LKÖ-Präsident auch im Sinne der gesamten Bevölkerung, die von den Leistungen der Land- und Forstwirtschaft abhängig ist.

Aus Österreich reisen außerdem an: der 1. COPA-Vizepräsident, LK Burgenland-Präsident Nikolaus Berlakovich, LKÖ-Vizepräsidentin und Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, LK Steiermark-Präsident Andreas Steinegger, LK Niederösterreich-Vizepräsidentin Andrea Wagner, LKÖ-Generalsekretär Ferdinand Lembacher, der Abteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbands (ÖRV), COGECA-Präsidiumsmitglied Robert Pichler, der Vizepräsident der Land&Forst Betriebe, Carl von Croy, und Generalsekretär Martin Kubli, Landjugend Österreich-Bundesleiterin Valentina Gutkas und Stellvertreter Matthias Luger uvm.

Neben dem Protestmarsch sind auch bilaterale Gesprächstermine mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der EU-Kommission geplant.

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)
Mag. Claudia Jung-Leithner,
Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,
Telefon: +43 676 83441 8770,
E-Mail: c.jung-leithner@lk-oe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright