FPÖ - Nepp: Ludwig schwänzt Budgetdebatte im Gemeinderat

FPÖ erzwingt Sitzungsunterbrechung - SPÖ-Wien vor dem Kollaps

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat unmittelbar nach der Budgetrede von Finanzstadträtin Novak den Sitzungssaal verlassen. FPÖ-Wien Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp meldete sich daraufhin zur Geschäftsordnung zu Wort und forderte, den Bürgermeister wieder in den Sitzungssaal zu zitieren.

„Das ist ein respektloses Verhalten gegenüber dem Wiener Gemeinderat und allen Wienerinnen und Wienern. Selbst der frühere Bürgermeister Häupl hat sich zumindest in der Generaldebatte die erste Runde aller Parteien angehört. Ludwig ist das alles völlig wurscht. Offenbar will sich der Bürgermeister keiner Debatte stellen und ist nicht kritikfähig. Dieses Verhalten ist eine Schande. Ludwig sollte sich dafür schämen“, so Nepp.

Der Wiener FPÖ-Obmann verweist auch auf die heutige Protestaktion der eigenen SPÖ-Parteijugend vor dem Rathaus gegen das Katastrophen-Budget der rot-pinken Stadtregierung. „Die Ludwig-SPÖ steht vor dem Kollaps. Der Bürgermeister flieht aus dem Gemeinderat und die rote Parteijugend ruft nach Revolution. Ludwigs Tage sind schon bald gezählt“, so Nepp.

