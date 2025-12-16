AVISO: Pressekonferenz mit Integrationsministerin Claudia Plakolm und Meinungsforscher Peter Hajek zum ÖIF-Integrationsbarometer

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025 um 9.00 Uhr präsentieren Integrationsministerin Claudia Plakolm und Meinungsforscher Dr. Peter Hajek die Ergebnisse des neuen ÖIF-Integrationsbarometers. Im Rahmen der Pressekonferenz geben sie Einblick in die aktuelle Stimmung der Bevölkerung zu Integration und Zusammenleben in Österreich und stellen die zentralen Befunde sowie deren Bedeutung für die integrationspolitischen Schwerpunkte der kommenden Monate vor.



Termin für Medien:



9.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).