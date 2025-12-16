Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 17. Dezember, spielen die Swinging Leaders gemeinsam mit der Posaunistin Susan Blake als Special Guest beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden Jazzkompositionen aus verschiedenen Epochen; Beginn ist um 19 Uhr. Eintritt: freie Spende zugunsten wohltätiger Zwecke; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy@baden.gv.at.

Morgen, Mittwoch, 17. Dezember, lädt auch die Stadtkapelle Krems zusammen mit dem Jugendblasorchester der Musikschule Krems ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Krems / St. Veit, dem Dom der Wachau, zu einem Adventkonzert. Am Freitag, 19. Dezember, folgen ab 16.30 Uhr in der Evangelischen Heilandskirche in Krems unter dem Motto „Tragt in die Welt nun ein Licht!“ Lieder zum Advent, dargeboten von der Musikschule Krems, dem Ensemble Kunterbunt unter der Leitung von Judith Waldschütz, dem Chor der Volksschule Lerchenfeld sowie dem Kinder- und Minichor der Musikschule Krems. Am Sonntag, 21. Dezember, steht dann ab 16 Uhr auch in der Baptistengemeinde Krems ein Weihnachtskonzert auf dem Programm. Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Krems unter 02732/801-0 und e-mail presse@krems.gv.at.

Die Singgruppe Tribuswinkel veranstaltet gemeinsam mit dem Evangelischen Musikkreis und dem Bläserensemble Thomas Strnad und Freunde morgen, Mittwoch, 17. Dezember, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Tribuswinkel ein Adventsingen, währenddessen der MV Tribuswinkel unter Kapellmeister Marcus Racz am Freitag, 26. Dezember, ab 17 Uhr im Leo-Fuhrmann-Saal in Tribuswinkel ein Stefanikonzert gibt (Eintritt: freie Spende). Zudem spielt das ZiMT-Ensemble bei einem Weihnachtskonzert im ZiMT, dem Zentrum für Individualität, Musik und Therapie in Tribuswinkel, am Samstag, 20. Dezember, ab 18.30 Uhr mittelalterliche Weisen, instrumental Besinnliches und „Musik for Life mit Helena" (Eintritt: freie Spende). Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380, Walter Skoda, e-mail walter.skoda@traiskirchen.gv.at und www.traiskirchen.gv.at.

Am Donnerstag, 18. Dezember, bringt Admir Doçi auf seiner 13-saitigen Gitarre ab 18 Uhr in der Villa im Südpark in St. Pölten ein „Souvenir d‘amour“ mit Musik von Fernando Sor (Variationen über die Arie „Das klinget so herrlich” aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte” op. 9), Bernhard Joachim Hagen (Sonate in D-Dur), Eduard Bayer („Souvenir d’amour“), Pietro Viviani („Admīranda“), Isaac Albeniz („Asturias“) und Carlo Domeniconi (Suite „Koyunbaba“) zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest@gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Am Donnerstag, 18., und Samstag, 20. Dezember, spannt RONJA* jeweils ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf in ihrem Christmas Special „A Holy, Souly Christmas!“ einen weihnachtlichen Jazzbogen von Klassikern wie „Let It Snow“ und „Winter Wonderland“ über „Have Yourself a Merry Little Christmas“ und „White Christmas“ bis hin zu aktuellen Weihnachts-Hits von Meghan Trainor und Sia. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail babue.wolkersdorf@gmx.at und www.babue.com.

Am Freitag, 19. Dezember, läuten die Schick Sisters ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten mit selbstkomponierten Songs und beliebten Traditionals Weihnachten ein. Als Gäste bei „A Sisters Christmas“ mit dabei sind Wolfgang Puschnig, Lorenz Raab, Christoph Gigler, Benjamin Schmidinger, Leonhard Waltersdorfer, Simon Springer und Ewald Pfleger. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office@buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten@buhneimhof.at.

Ebenfalls am Freitag, 19. Dezember, kombiniert der Gentlemen Music Club ab 19.30 Uhr im Schloss Kottingbrunn in „Zuagrast“ die Volksmusik Osteuropas mit Klezmer-Klängen und Wienerliedern. Am Samstag, 20. Dezember, sind dann ab 19.30 Uhr in der „Vintage Christmas Music Show“ der OldschoolBasterds weihnachtliche Klassiker im Stil der 1950er-Jahre zu hören. Am Dienstag, 30. Dezember, gibt Bernhard Fibich ab 16 Uhr für Kinder zwischen drei und elf Jahren das Mitmachkonzert „Anna hat Geburtstag!“. Am Sonntag, 4. Jänner 2026, wird dann ab 18 Uhr von Tempo di Valse und Hubert Schmid das neue Jahr mit „Bella Italia“ und den schönsten Melodien aus Oper, Operette und Schlager rund um das Sehnsuchtsland Italien willkommen geheißen. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail office@kulturszene.at und www.kulturszene.at.

Der Tullner Advent startet das vierte Adventwochenende am Freitag, 19. Dezember, um 11 Uhr am Hauptplatz, wo das Schulorchester und die Ensembles der Musikmittelschule Tulln unter dem Motto „Stad & stü“ festliche Weihnachtsmelodien hören lassen. Ab 19.30 Uhr stimmen dann die Bands Altan und Buíoch im Danubium mit dem „28th Guinness Irish Christmas Festival“ musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Am Samstag, 20. Dezember, verzaubern zunächst The Wibes ab 15 Uhr beim Hermesbrunnen mit Gospel- und Weihnachtsklängen, ehe die Stage Band ab 19 Uhr den Hauptplatz mit Weihnachtsliedern im Jazz-Feeling zum Swingen bringt. Nicht zuletzt spielt am Mittwoch, 24. Dezember, ab 15.45 Uhr vor der Stadtpfarrkirche St. Stephan, ab 16 Uhr beim Kriegerdenkmal und ab 16.15 Uhr am Hauptplatz das Jugendblasorchester der Stadtkapelle Tulln mit weihnachtlichen Klängen auf. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02272/654940, e-mail office@e-a.at und www.danubium.at bzw. www.tulln.at/advent.

Schließlich lädt der Kinderliedermacher Bernhard Fibich am Samstag, 20. Dezember, ab 16 Uhr im VAZ St. Pölten zum Mitmachkonzert „Neue Advent- und Weihnachtslieder“. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail ticket@nxp.at und www.vaz.at.