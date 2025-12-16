Alles Clara: Online-Beratung für pflegende Angehörige auch in der Weihnachtszeit verfügbar

Wien (OTS) -

Nicht immer ist die stillste Zeit unbeschwert: In vielen Familien bringen die Weihnachtsfeiertage auch Herausforderungen für pflegende Angehörige mit sich. Insgesamt über eine Million Menschen in Österreich pflegen oder betreuen laufend ihnen nahestehende Personen. Alles Clara-Projektleiterin Nicole Traxler erklärt dazu: „Alles Clara – die App, die Pflegen leichter macht – bleibt auch in der Weihnachtszeit starke Stütze von pflegenden Angehörigen. In den Modellregionen Burgenland, Niederösterreich und Vorarlberg steht unser Service der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung, außerdem über 150.000 Beschäftigten der Partnerunternehmen. Unsere Beraterinnen und Berater sind auch über die Weihnachtstage und Neujahr erreichbar und können zeitnah bei aktuellen Herausforderungen unterstützen.“

Ratsuchende erhalten über die mehrfach ausgezeichnete App werktags zwischen 9 und 17 Uhr flexible, datenschutzkonforme niederschwellige und dennoch persönliche Beratung. Aktuell engagieren sich 28 speziell ausgebildete Beraterinnen und Berater aus den Partnerorganisationen Caritas, connexia, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund, Soziale Dienste Burgenland GmbH und Volkshilfe für die Ratsuchenden.

Die Berater:innen sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen (DGKPs) und klinische und Gesundheitspsycholog:innen mit langjähriger Erfahrung in der Pflege und der Arbeit mit Angehörigen. Beratungen erfolgen auf Deutsch, außerdem sind Englisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Niederländisch, Ukrainisch und Russisch möglich.

Über Alles Clara: Die Entwicklungsgeschichte der und digitalen Sozialdienstleistung startete aufgrund von Erfahrungen und Bedürfnisses aus den Zeiten der Lockdowns während der Covid-Pandemie. Alles Clara wird derzeit durch Mittel des Sozialministeriums, der FFG und des Landes Niederösterreich sowie der ERSTE Stiftung, der Soziale Dienste Burgenland GmbH und dem Vorarlberger Sozialfonds unterstützt.