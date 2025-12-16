European Forum Alpbach: 2026 unter dem Motto „How Europe Wins“

Wien/Alpbach (OTS) -

Von 24. August bis 4. September 2026 widmet sich das European Forum Alpbach (EFA) der Frage, wie Europa in einer zunehmend kompetitiven Welt wieder handlungs- und entscheidungsfähig werden kann. Unter dem Motto „How Europe Wins“ stehen Europas Stärken, Partnerschaften, Strategien und vor allem konkrete Handlungen im Mittelpunkt.

EFA-Präsident Othmar Karas erläutert: „‚How Europe Wins‘ ist eine Einladung und ein Aufruf zugleich, Europa gemeinsam zu gestalten und entschlossen ins Handeln zu kommen. Europa steht in einem Wettbewerb, den niemand allein gewinnen kann. Wir haben in Europa enormes Wissen, wirtschaftliche Kraft und kulturelle Vielfalt. Was uns oft fehlt, sind die gemeinsame Richtung und der Wille zur Tat.“ Ziel sei es, klar zu benennen, welche Prioritäten und konkreten nächsten Schritte Europas Zukunftsfähigkeit stärken.

Wie jedes Jahr bringt das European Forum Alpbach dafür ein breites Spektrum an Perspektiven zusammen. Führende Entscheidungsträger:innen, renommierte Wissenschaftler:innen, innovative Wirtschaftsakteur:innen, Kulturschaffende sowie junge Vordenker:innen aus ganz Europa stellen sich von 24. August bis 4. September 2026 gemeinsam der Herausforderung, Europa erfolgreich zu machen.

Erste Programmdetails werden im Frühjahr 2026 präsentiert. Weitere Informationen abrufbar unter: https://www.alpbach.org/de/efa26