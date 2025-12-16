willhaben-Weihnachtsumfrage: So nachhaltig feiert und schenkt Österreich

Österreich (OTS) -

Bei mehr als 70 Prozent der Befragten ist der Nachhaltigkeits-Gedanke rund um Weihnachten in den vergangenen Jahren stärker geworden

Insbesondere Regionalität, umweltfreundliche Verpackung und Langlebigkeit bzw. ökologische Aspekte der Geschenke sind entscheidend

Spielzeug, Bücher, Mode, Schmuck oder Konsolen: 67,8 Prozent können sich vorstellen, Geschenke aus zweiter Hand unter den Christbaum zu legen

In diesen Tagen dreht sich wieder alles um die wertvolle Zeit mit der Familie und besondere Traditionen. willhaben hat rund um das Thema Weihnachten und Geschenke knapp 3.000 UserInnen zu Vorlieben, Gewohnheiten und Neuerungen bei den Feierlichkeiten befragt. Fast 85 Prozent blicken Weihnachten heuer mit Vorfreude entgegen. Besonders groß ist die Weihnachtsstimmung dabei laut Umfrage vor allem in der Steiermark und bei den SalzburgerInnen, mit jeweils 87 Prozent.

Der Nachhaltigkeits-Gedanke wird stärker

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich abgezeichnet, dass Umwelt-Themen in Zusammenhang mit der Bescherung eine immer größer werdende Rolle spielen. 72,9 Prozent der heuer befragten willhaben-UserInnen geben an, dass bei ihnen der Nachhaltigkeits-Gedanke rund um Weihnachtsgeschenke in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Männer sowie Personen aus Vorarlberg, dem Burgenland und Niederösterreich haben hier 2025 tendenziell die Nase vorn. Besonders achten die Menschen dabei auf Regionalität – und so erklären mehr als 60 Prozent, dass sie rund um Weihnachten Wert auf Produkte aus Österreich oder sogar ihrer näheren Umgebung legen. Auch nachhaltige Verpackung (46,5 Prozent) und besonders langlebiges bzw. ökologisches Material (43,8 Prozent) genießen im ganzen Land einen hohen Stellenwert.

Spielzeug, Bücher, Mode, Schmuck oder Konsolen sind gängigste Weihnachtsgeschenke aus zweiter Hand

Die aktuelle Weihnachtsumfrage unterstreicht auch, dass Geschenke aus zweiter Hand mehr als salonfähig geworden sind. 67,8 Prozent aller Befragten können sich vorstellen, etwas Gebrauchtes unter den Christbaum zu legen. Hier zeigt sich, dass es häufiger Frauen sind, die Freude daran haben, Dingen ein zweites Leben zu geben. Welche Produkt-Bereiche dafür die meisten Nennungen erhalten? Spielzeug (59 Prozent), Bücher (50,7 Prozent), Uhren und Schmuck (27,7 Prozent), Spielekonsolen, Zubehör und Games (27,3 Prozent) sowie Mode (24,6 Prozent) führen das Ranking an.

willhaben-Weihnachtsfacts 2025

Die heurige willhaben-Weihnachtsumfrage zeigt zudem, dass...

42,8 Prozent immer noch den Song „Last Christmas" von Wham! lieben.

Raclette (20 Prozent) heuer am 24. Dezember wohl an der Spitze der Nahrungskette liegen wird, gefolgt von Fisch (17,6 Prozent) und kalten Platten (16,2 Prozent).

mehr als 80 Prozent der Befragten auch heuer wieder einen Christbaum in ihrem Haushalt aufstellen werden. Drei von vier wählen dabei einen klassischen Christbaum. 17,5 Prozent haben eine wiederverwendbare Version aus Kunststoff und knapp 6 Prozent setzen auf ein Exemplar im Topf / Kübel.

bereits für 74,5 Prozent die Dekoration mit Christbaumschmuck aus zweiter Hand vorstellbar ist.

für 2 von 3 Befragten das Geschenkspapier gebraucht sein darf.

89,5 Prozent jener, die bereits einmal ein Weihnachtsgeschenk aus zweiter Hand bekommen haben, angeben, dass ihnen ihr Geschenk gefallen hat.

Methodik

Für die Erhebung befragte willhaben in den ersten beiden Dezember-Wochen 2025 rund 3.000 UserInnen aus allen Bereichen der Plattform zum Thema Weihnachten.