Starke Kinder, starke Schulen: Bildungsstadträtin erlebt Wiener Bildungschancen im Klassenzimmer

Resilienztraining in der Volksschule zeigt, wie externe Workshops den Schulalltag bereichern: Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling besuchte einen Resilienz-Workshop der Wiener Bildungschancen in der Schubertschule im Alsergrund. Das Programm ermöglicht Schulen seit drei Jahren, externe Expert*innen in die Klassen zu holen – für vertiefendes Lernen, mehr Chancengerechtigkeit und starke Kinder.

Einblick in den Workshop: Innere Stärke sichtbar gemacht

Mitten in der 4a der Schubertschule im Alsergrund liegt eine konzentrierte, zugleich gespannte Ruhe in der Luft. Die Kinder stehen im Kreis, nehmen eine mutige Körperhaltung ein, schauen einander fest in die Augen und sagen einander, was sie möchten. Sie üben, klar zu kommunizieren – ohne Schreien, aber mit deutlichen Worten.

Trainerin Annett Theml von Stark4Kids führt die Schüler*innen durch Übungen zur Selbstbehauptung, Mobbingprävention und Resilienzstärkung die sich an Alltagssituationen orientieren. Es geht um mutiges Auftreten, klare Kommunikation und darum, Grenzen zu setzen, ohne andere zu verletzen. Für Lehrerin Susanne El Zoheri ist dieser Aufbaukurs eine wertvolle Vorbereitung für den bevorstehenden Übertritt in die weiterführende Schule: „Die Kinder wachsen spürbar an diesen Methoden. Sie gehen gestärkt in einen neuen Abschnitt.“

Bildungsstadträtin Emmerling: „Chancengerechtigkeit, die unmittelbar bei den Schüler*innen ankommt“

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling überzeugte sich vor Ort selbst von der Wirkung: „Die Wiener Bildungschancen sind eine entscheidende Säule der Bildungsoffensive in Wien und ergänzen den regulären Schulbetrieb durch innovative Angebote von externen Anbieter*innen – die Kosten trägt die Stadt Wien. Schulen können damit Themen vertiefen, die Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu stärken. Das ist Chancengerechtigkeit, die unmittelbar bei den Schüler*innen ankommt.“

Auch Workshopleiterin Theml selbst erlebt die Wirkung unmittelbar – und hebt die Bedeutung des Programms aus Anbieter*innen-Perspektive hervor: „Die Abwicklung über WIENXTRA ist super unkompliziert, Schulen können unser Angebot leicht buchen und wir erreichen Kinder direkt dort, wo sie lernen und wachsen. Die Wiener Bildungschancen schaffen eine Brücke, damit wir unsere Expertise genau dorthin bringen können, wo sie am meisten bewirkt.“

Wiener Bildungschancen: Flexible Mittel für vertiefende Lernangebote

Seit 2023 ermöglicht das erfolgreiche Projekt allen allgemeinbildenden Pflichtschulen in Wien, kostenpflichtige externe Angebote flexibel zu nutzen. Über bildungschancen.wien finden Schulen aktuell über 1.078 Workshops, Kurse und Trainings – von Kunst und Kultur über digitale Kompetenzen bis hin zu Politik, Natur, Technik oder eben Resilienz und mentaler Gesundheit.

Das Erfolgsmodell in Zahlen

484.740 Schüler*innen nahmen seit Projektstart teil

273.818 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25 (12.405 Klassen)

475 von 480 Schulen nutzten das Angebot

Qualität, Organisation und Nähe zu den Schulen

Die Organisation und Abwicklung trägt WIENXTRA in enger Abstimmung mit der Stadt Wien. Aus der täglichen Zusammenarbeit mit Schulen und Anbieter*innen erhält das Team regelmäßig Feedback, werden die Wiener Bildungschancen mit einer Durchschnittsnote von 1,21 bewertet: „Wir bekommen von allen Seiten positives Feedback – von den Pädagog*innen und auch von den vielen Anbieter*innen, die ihre Workshops in die Schulen bringen. Die Wiener Bildungschancen stoßen auf enorme Zustimmung, weil sie den Unterricht bereichern und Kindern neue Zugänge ermöglichen. Dieses Echo aus der Praxis zeigt uns, wie wertvoll und wirksam das Programm ist“, so Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA.

Investition in Bildungsgerechtigkeit

Mit einem Gesamtbudget von knapp 4 Millionen Euro stellt die Stadt Wien auch im Schuljahr 2025/2026 sicher, dass finanzielle Hürden für externe Angebote geschmälert werden. So wird es allen Schulen ermöglicht, zusätzliche Trainings und Workshops einzusetzen, die den Lernalltag bereichern und Kinder in ihrer Entwicklung stärken.

Alle Infos zum Mitmachen: bildungschancen.wien