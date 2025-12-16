Markus Kuger ist neuer Chefvolkswirt für den DACH-Raum

Wien (OTS) -

Seit dem 1. Dezember 2025 verantwortet Markus Kuger als neuer Chefvolkswirt die ökonomische Analyse für Deutschland, Österreich und die Schweiz beim internationalen Kreditversicherer Coface. Er folgt damit Christiane von Berg. Markus Kuger bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der wirtschaftlichen Analyse und Risikobewertung mit. Zuletzt war der 43-jährige Diplom-Volkswirt vier Jahre lang Chief Economic Advisor bei Baker Ing, einem internationalen Anbieter für Kreditmanagementlösungen tätig. Davor arbeitete er über elf Jahre in verschiedenen Positionen bei Dun & Bradstreet – unter anderem als Lead Economist in London. Dort hat er zwischen 2012 und 2021 im Country Inside Team die Länder Österreich, Deutschland. Schweiz betreut. Kuger studierte erfolgreich Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg und arbeitete im Rahmen des Robert-Schuman-Stipendiums im Europäischen Parlament in Brüssel im Ausschuss für Wirtschaft und Währung.

„Wir haben mit Markus Kuger einen ausgewiesenen Experten für die gesamte Region. Wir freuen uns auf seine Analysen, die wir unseren Kunden wie bisher zur Verfügung stellen werden“ , sagt Dagmar Koch, Country Managerin von Coface Österreich. „Die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich hängt traditionell stark vom Ausland ab – allen voran Deutschland. Das war lange Jahre ein Vorteil, hat sich allerdings in der jüngsten Vergangenheit zum Nachteil entwickelt. Spannend wird 2026 auch die Insolvenzsituation “, sagt Kuger über den österreichischen Markt.

COFACE: FOR TRADE

Coface zählt seit fast 80 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, sich in einem unsicheren und volatilen Umfeld zurechtzufinden und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso, Absicherung von Projektgeschäften. Tag für Tag setzen wir unser einzigartiges Know-how und Spitzentechnologie ein, um den Handel zu unterstützen – sowohl im Inland als auch auf Exportmärkten. Im Jahr 2024 beschäftigte Coface rund 5.200 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von ~1,845 Milliarden Euro.