Herz-Jesu Krankenhaus - 15 Jahre "Rapid Recovery" zum Wohl der Patient*innen

Mit rund 2600 endoprothetischen Eingriffen pro Jahr zählt das Herz-Jesu Krankenhaus in Wien zu den führenden Einrichtungen österreichweit.

Was wie Zukunftsmusik klingt, ist im Herz-Jesu Krankenhaus gelebter Alltag. „Mit Rapid Recovery haben wir vor 15 Jahren die Zukunft der modernen Medizin in der Orthopädie eingeläutet“, erläutert Wolfgang Schneider, Vorstand der I. Orthopädischen Abteilung. Für Patient*innen mit Hüft- und Kniegelenkersatz hat die schnelle Mobilisierung am Tag der Operation immense Vorteile: sie fördert eine rasche und schonende Genesung, zudem treten Komplikationen wie Thrombosen deutlich seltener auf.

Höchste Qualität in der Behandlung

Die Einhaltung höchster medizinischer Standards sowie der Sicherheit der Patient*innen, sind im Herz-Jesu Krankenhaus transparent durch das international hoch anerkannte Gütesiegel EndoCert® belegt. Beide orthopädischen Abteilungen sind als zertifizierte Endoprothetik-Zentren rezertifiziert worden. Für Patient*innen ist das Qualitätsmerkmal ein wichtiger Hinweisgeber auf modernste Operationstechniken, eine hohe Expertise sowie die umfassende prä- und postoperative Betreuung. Ein Vorgehen, das sich auch in der Umsetzung von innovativen Behandlungskonzepten zeigt.

Fachklinik für Bewegung

Das Herz-Jesu Krankenhaus Wien im 3. Bezirk ist eine Fachklinik für Bewegung – mit den Schwerpunkten Orthopädie, Schmerz- und Altersmedizin. Es zählt zu den führenden Kompetenzzentren für künstlichen Gelenkersatz in Österreich und bietet höchste Expertise in der Hüft-, Knie-, Schulter-, Hand-, Ellbogen- und Fußchirurgie – sowohl in der rekonstruktiven Erwachsenengelenkschirurgie, als auch in komplexen Endoprothetikverfahren. Dank innovativer Programme wie Rapid Recovery und gezielter Frühmobilisierung profitieren Patient*innen von modernsten Behandlungsmethoden beim Gelenkersatz.

Geringe Verweildauer

2010 wurde das Programm implementiert und bis heute beständig weiterentwickelt. Das Konzept basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und optimal abgestimmten Abläufen. „Entscheidend für unseren Behandlungserfolg ist auf der einen Seite die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Orthopädie, Anästhesie, Pflege und Physiotherapie. Zum anderen aber ist die aktive Einbindung der Patient*innen wesentlich“, so Schneider. Der klare Vorteil für Patient*innen mit Rapid Recovery sind weniger Schmerzen nach der Operation und eine schnellere Rückkehr in den Alltag. Die Verweildauer nach Knie- und Hüft-Endoprothetikeingriffen beträgt zwischen zwei und vier Tagen im Herz-Jesu Krankenhaus. In Österreich sind es im Vergleich sieben Tage.

Enger Kontakt zu Patient*innen

Um diesen starken Erfolg zu gewährleisten, hält die Fachklinik für Bewegung mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation bereits Wochen vor dem Eingriff engen Kontakt zu den Patient*innen und bietet ausführliche Informationen und Schulungen an. „Wir unterstützen unsere Patient*innen, nehmen sie bei der Hand und bereiten sie bestmöglich auf die Operation vor. Damit diese dann der letzte Punkt der Behandlung ist.“ Der Eingriff selbst erfolgt mit modernsten Operations- und Narkoseverfahren. Eine effektive und genau abgestimmte Schmerztherapie und strukturierte Nachsorge sind maßgeblich am großen Erfolg beteiligt und gewährleisten in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie die frühe, schmerzfreie Mobilisierung der Patient*innen.

