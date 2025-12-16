Glanzvolle Weltpremiere in Köln: DER MEDICUS 2

München (OTS) -

Das große Kino-Epos DER MEDICUS 2 feierte gestern im Kölner CINEDOM seine Weltpremiere. Aus dem exzellenten Cast waren Tom Payne, Emily Cox, Áine Rose Daly, Liam Cunningham, Malick Bauer, Francis Fulton-Smith, Jaouhar Ben Ayed, Rosie Boore, Evelyn Craven und Máté Haumann zu Gast auf dem Roten Teppich. Zusammen mit Regisseur und Produzent Philipp Stölzl, den Produzenten Wolf Bauer, Till Derenbach und Michael Souvignier (Zeitsprung Pictures), Produzent Sebastian Werninger (UFA Fiction) und Executive Producer David Kehrl (Constantin Film) stellten sie sich dem Blitzlichtgewitter und zahlreichen Fans.

Zu den weiteren Gästen, die Constantin Film Vorstand und Executive Producer Martin Bachmann begrüßen durfte, gehörten Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW, sowie die Co-Produzenten Frank Zervos, Stellvertretender Programmdirektor des ZDF, Cristian Parra, Head of Film Prime Video Germany und Dirk Schürhoff, Managing Director Beta Film sowie zahlreiche weitere prominente Gäste.

Inhalt: 11. Jahrhundert: Der Medicus Rob Cole strandet mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seiner alten Heimat London, um dort das Licht seines medizinischen Wissens zu verbreiten. Bald wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt und wieder muss er kämpfen: Um das Leben seiner Patienten, für die Anerkennung seiner Arbeit und gegen eine ganz neue Herausforderung - das Leiden der menschlichen Psyche.

DER MEDICUS 2 ist eine Wolf Bauer / Philipp Stölzl Produktion, produziert von Till Derenbach und Michael Souvignier von Zeitsprung Pictures, Wolf Bauer sowie Sebastian Werninger von UFA Fiction. Co-Produzenten sind Prime Video, ZDF, Constantin Film und Beta Cinema. DER MEDICUS 2 wird erneut von Regisseur Philipp Stölzl inszeniert, basierend auf einer Geschichte von Jan Berger und Philipp Stölzl. Den Weltvertrieb hat Beta Cinema übernommen.

Weiterer Finanzierungspartner ist MMC Movies Köln. Gefördert wurde der Film von der Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), dem Deutscher Filmförderfonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Hungarian Film Incentive.

Kinostart: 25. Dezember 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Tom Payne, Emily Cox, Áine Rose Daly, Owen Teale, Emma Rigby, Malick Bauer, Jaouhar Ben Ayed, Harry Redding, Rosie Boore, Sara Kestelman, Evelyn Craven, Leonard Scheicher, Máté Haumann, Finty Williams, Francis Fulton-Smith, Anne Ratte-Polle mit Liam Cunningham und Aidan Gillen

Drehbuch: Stewart Harcourt, Caroline Bruckner, Philipp Stölzl sowie Jan Berger und Marc O. Seng nach einer Geschichte von Jan Berger und Philipp Stölzl

Co-Produzenten: Dr. Christoph Schneider, Andreas Hartmann, Cristian Parra (Prime Video), Frank Zervos (ZDF), Dirk Schürhoff (Beta Cinema)

Executive Producers: Oliver Berben, Martin Bachmann, David Kehrl,Tom Payne

Produzenten: Till Derenbach,Michael Souvignier, Wolf Bauer, Sebastian Werninger

Regie: Philipp Stölzl

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.