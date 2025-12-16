20 Jahre iFamZ: Linde Verlag feiert Jubiläum seiner interdisziplinären Fachzeitschrift für Familienrecht

Wien (OTS) -

Seit zwei Jahrzehnten ist die iFamZ – Interdisziplinäre Zeitschrift für Familienrecht die zentrale Stimme des Familienrechts in Österreich. Sie begleitet die laufende Weiterentwicklung eines sensiblen Rechtsgebiets, bietet Orientierung für Praxis und Wissenschaft und setzt mit ihrem interdisziplinären Ansatz Maßstäbe.

Was 2006 als ambitioniertes Vorhaben begann, ist heute eine feste Größe im österreichischen Familienrecht. Die iFamZ ist weit mehr als eine Fachzeitschrift: Sie lebt von einem engagierten Kreis an Autor:innen, der Expertise ihrer Herausgeber:innen und einer fachkundigen Leserschaft, die den interdisziplinären Austausch seit zwei Jahrzehnten mitträgt und stärkt.

„Familienrecht braucht den Blick über den juristischen Tellerrand hinaus – Psychologie, Pädagogik, Soziologie und weitere Disziplinen müssen mitgedacht werden. Dieses Profil prägte schon die erste Ausgabe und wurde seither konsequent weiterentwickelt,“ betont Dr. Peter Barth, Chefredakteur der ersten Stunde und Leiter der Abteilung für Familien-, Personen- und Erbrecht im Bundesministerium für Justiz.

Jubiläumsausgabe als Impulsgeber

Das Familienrecht braucht mutige Modernisierungsschritte: Die umfangreiche Jubiläumsausgabe, die am 17. Dezember erscheint, vereint praxisrelevante Analysen, kritische Kommentare und konkrete Reformvorschläge. Sie verdeutlicht die große Bandbreite der anstehenden Herausforderungen – vom Reformbedarf im Fortpflanzungsmedizinrecht über notwendige Regelungen im Umgang mit „Systemsprengern“, Verbesserungen im Gewaltschutz, bis hin zu Änderungen im Kindschafts- und Erwachsenenschutzrecht, im Eherecht und bei der nach wie vor dominierenden Idealisierung der Kernfamilie durch den Gesetzgeber.

Mit der Jubiläumsausgabe der iFamZ schließt der Linde Verlag die Feierlichkeiten zu seinem 100-jährigen Bestehen ab und startet voller Impulse in ein neues Jahrhundert.

