AVISO – 17. Dezember, 13:30 Uhr: Pressekonferenz Kulturminister Babler präsentiert neue Geschäftsführung der Bundestheater-Holding GmbH

Wien (OTS) -

Mit dem Auslaufen des Vertrags von Christian Kircher, der seit 2016 Geschäftsführer der Bundestheater-Holding GmbH ist, kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der im Eigentum der Republik befindlichen Holding.

Vizekanzler, Kunst- und Kulturminister Andreas Babler und die Leiterin der Kunst- und Kultursektion, Theresia Niedermüller, laden zur Pressekonferenz anlässlich der Bekanntgabe der neuen Geschäftsführung der Bundestheater-Holding GmbH.

Termin: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 13:30 Uhr

Ort: Oscar-Veranstaltungssaal der Sektion für Kunst und Kultur / BMWKMS

Concordiaplatz 2, 1010 Wien

Wir laden Medienvertreter:innen herzlich zu diesem Termin ein.

Bitte Anmeldung unter: presse@bmwkms.gv.at

Die Pressekonferenz wird zusätzlich via Livestream unter www.bmwkms.gv.at übertragen.