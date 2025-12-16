- 16.12.2025, 10:00:40
AVISO – 17. Dezember, 13:30 Uhr: Pressekonferenz Kulturminister Babler präsentiert neue Geschäftsführung der Bundestheater-Holding GmbH
Mit dem Auslaufen des Vertrags von Christian Kircher, der seit 2016 Geschäftsführer der Bundestheater-Holding GmbH ist, kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der im Eigentum der Republik befindlichen Holding.
Vizekanzler, Kunst- und Kulturminister Andreas Babler und die Leiterin der Kunst- und Kultursektion, Theresia Niedermüller, laden zur Pressekonferenz anlässlich der Bekanntgabe der neuen Geschäftsführung der Bundestheater-Holding GmbH.
Termin: Mittwoch, 17. Dezember 2025, 13:30 Uhr
Ort: Oscar-Veranstaltungssaal der Sektion für Kunst und Kultur / BMWKMS
Concordiaplatz 2, 1010 Wien
Wir laden Medienvertreter:innen herzlich zu diesem Termin ein.
Bitte Anmeldung unter: presse@bmwkms.gv.at
Die Pressekonferenz wird zusätzlich via Livestream unter www.bmwkms.gv.at übertragen.
