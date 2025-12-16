Gutscheine als beliebtestes Weihnachtsgeschenk der Wiener

Wien (OTS) -

Gutscheine zählen auch heuer wieder zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Wienerinnen und Wiener. Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien verschenken 495.000 Personen Gutscheine im Gesamtwert von rund 74 Millionen Euro. Der durchschnittliche Wert eines Gutscheins liegt heuer bei rund 150 Euro - ein Plus von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Gutscheine sind ein schöner Weg zu schenken und dabei die Wiener Unternehmen zu unterstützen“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Sie sind eine sichere Wahl, weil sie individuellen Vorlieben gerecht werden. Gleichzeitig sind sie ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für unsere lokalen Betriebe.“

Zusätzliche wirtschaftliche Impulse entstehen beim Einlösen selbst: „Jeder Gutschein, der in Wien gekauft wird, stärkt die Vielfalt und Liquidität unserer Betriebe. Kundinnen und Kunden kaufen beim Einlösen häufig zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen - das steigert die Umsätze weiter“, so Gumprecht.

Flexibles Geschenk - starker Wirtschaftsfaktor

Rund ein Drittel der Wiener Bevölkerung (33 Prozent) legt heuer neben klassischen Päckchen auch Kuverts mit Gutscheinen unter den Baum. „Ein Gutschein ist nicht nur ein Geschenk, sondern eine persönliche Botschaft: Ich möchte dir etwas schenken, das genau zu dir passt. Mit einer kleinen individuellen Beigabe wird ein Gutschein noch persönlicher“, erklärt Gumprecht. Besonders geschätzt wird die Flexibilität: Die Beschenkten entscheiden selbst, wo, wann und wofür sie ihren Gutschein einlösen – ob für den Einkauf im Fachhandel, eine Wellnessbehandlung oder eine Reise.

Verschenkte Gutscheine für Waren werden am häufigsten für Bekleidung und Textilien (42 Prozent) sowie Kosmetika und Parfümerie (27 Prozent) gekauft. Bei Gutscheinen für Dienstleistungen dominieren Thermen-, Wellness- und Spa-Besuche (64 Prozent), gefolgt von Unterhaltung wie Oper, Kino oder Theater (53 Prozent) und Restaurantgutscheinen (43 Prozent).

Einlösungen erfolgen zunehmend später

Während Gutscheine als Geschenk konstant beliebt bleiben, verändert sich das Einlöseverhalten. Laut Studie lösen nur 12 Prozent ihren Gutschein noch vor Jahresende ein, 35 Prozent in den Wochen danach, 14 Prozent bis Ende März und 38 Prozent erst im weiteren Jahresverlauf. „Der spätere Einsatz zeigt, dass viele Beschenkte ihre Gutscheine gezielt und ohne Zeitdruck nutzen möchten - ein weiterer Vorteil dieses Geschenks“, betont Gumprecht abschließend.

Quelle: Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (2025)