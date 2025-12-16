ADA verabschiedet ihr Magazin WELTNACHRICHTEN

Wien (OTS) -

Nach 90 Ausgaben, über 2.500 Seiten und mehr als 750 Autorinnen und Autoren erscheint heute die letzte Ausgabe des Magazins der Austrian Development Agency zu Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe. Sie widmet sich der Vielfalt von Österreichs internationalen Partnerschaften und zeigt, wieso diese gerade in den aktuellen Zeiten besonders wichtig sind.



Mit der Ausgabe 4/2025 der WELTNACHRICHTEN endet eine spannende Reise: Das Magazin der Austrian Development Agency (ADA) hat über viele Jahre hinweg Themen aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe beleuchtet, Persönlichkeiten vor den Vorhang geholt und Geschichten erzählt, die bewegen.

Die Zukunft ist digital

"Die WELTNACHRICHTEN waren lange eine wichtige Plattform unserer Kommunikation. Mit insgesamt 90 Ausgaben, über 2.500 Seiten und mehr als 750 Autorinnen und Autoren haben wir ein Forum für Austausch und Information geschaffen. Und diese Vielfalt soll auch weiterhin unsere Stärke bleiben – nun in anderer Form: Künftig teilt die ADA Inhalte verstärkt über digitale Kanäle – schneller, interaktiver und näher an den Menschen", sagt ADA-Geschäftsführer Bernd Brünner.

Solidarität mit Mehrwert für alle

Mit der letzten Ausgabe ihres Magazins rückt Österreichs Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe internationale Partnerschaften in den Fokus. Denn diese sind in Zeiten globaler Krisen und geopolitischer Veränderungen wichtiger denn je, um österreichische Interessen in die Welt zu tragen und gemeinsam mit anderen Ländern eine gute Zukunft für alle zu schaffen. Die WELTNACHRICHTEN zeigen, dass es dafür viele Akteure braucht.

Bundespräsident Van der Bellen: "Bestehende Partnerschaften vertiefen, neue Kooperationen schaffen"

Im Interview mit den WELTNACHRICHTEN unterstreicht Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Bedeutung internationaler Partnerschaften für Frieden, Stabilität und nachhaltige Entwicklung. “Wir leben in einer Welt voller Interdependenzen. Wir sind also voneinander abhängig”, betont er und fügt hinzu: "Wir müssen bestehende Partnerschaften vertiefen und neue Formen der Kooperation schaffen, die auf gegenseitigem Vertrauen, Solidarität und gemeinsamen Interessen beruhen." Die Austrian Development Agency hebt er dabei als Drehscheibe für Kooperation auf Augenhöhe hervor.

Führende Stimmen aus der EU

Über die europäische Dimension von Entwicklungszusammenarbeit sprechen Myriam Ferran, stellvertretende Generaldirektorin für internationale Partnerschaften der EU-Kommission, und Barry Andrews, Vorsitzender des Entwicklungsausschusses des Europäischen Parlaments, mit den WELTNACHRICHTEN. Ferran macht deutlich, dass die EU über ihre Partnerschaften einerseits andere Länder, andererseits auch die eigene geopolitische Position stärkt. Andrews betont die moralische Dimension von Entwicklungszusammenarbeit und mahnt dazu, die Bedürfnisse der Partnerländer im Blick zu behalten.

Bundesländer: Globale Herausforderungen können nur gemeinsam gelöst werden

Auch Österreichs Bundesländer positionieren sich klar für internationale Partnerschaften. In dieser Ausgabe der WELTNACHRICHTEN betonen die Landeshauptleute und ihre Stellvertretungen Österreichs Verantwortung über Landesgrenzen hinaus und die Bedeutung von globalen Kooperationen für Bildung, Klimaschutz, soziale Entwicklung und Frieden.



Außerdem in dieser Ausgabe zu lesen:

Kommentar: Warum weltweite Kooperation unsere einzige Hoffnung ist, erklärt die Leiterin der UNO-Abteilung für Globale Kommunikation, Melissa Fleming.

Wasserexpertise für den Irak: Die Universität für Bodenkultur Wien unterstützt den Aufbau nachhaltiger Ressourcennutzung.

Soja aus dem Donauraum: Reportage über eine Investition in regionale Qualität

Mit dem Abschied von den WELTNACHRICHTEN schlägt die ADA ein neues Kapitel auf: Künftig teilt sie Geschichten, Stimmen und Hintergrundwissen verstärkt über ihre digitalen Kanäle – schneller, interaktiver und damit näher an den Menschen.



Die letzte Ausgabe des Magazins ist in Print und online verfügbar unter www.entwicklung.at/weltnachrichten.

