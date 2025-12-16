Wien (OTS) -

Der ORF trauert um Martin Bernhofer, der vergangene Woche im 67. Lebensjahr verstorben ist. Bernhofer war seit 1985 für den ORF in den unterschiedlichsten Funktionen tätig. Von 2019 bis 2022 war er Chef des ORF-Informations-, Wissens- und Kulturradios Ö1.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Wir verlieren mit Martin Bernhofer einen der profundesten und feinsinnigsten Radiomacher des ORF. Nur wenige Persönlichkeiten haben die Geschichte von Ö1 so wesentlich mitgeprägt wie er. Der ORF ist Martin Bernhofer zu großem Dank verpflichtet und wird ihn stets in ehrendem Andenken bewahren!“

Der 1959 in Salzburg geborene Martin Bernhofer studierte Hispanistik und Theaterwissenschaften und war in Theaterprojekten und als Dramaturg tätig. 1985 begann er als Redakteur in der Wissenschafts- und Bildungsredaktion des ORF-Hörfunks. Er gestaltete u. a. Sendungen in den Ö1-Reihen „Dimensionen“, „Salzburger Nachstudio“ und „Radiokolleg“ und war als Moderator verschiedener Live-Sendungen tätig. 1998 wurde er Producer der Senderreihe „Der Ö1 Essay“, ab 1999 war Bernhofer auch Ressortleiter der Wissenschaftsredaktion für „Projektmanagement, Symposien, Programmentwicklung und -produktion“ und damit zuständig für die inhaltliche Vorbereitung, Planung und Organisation der ORF-„Zukunftssymposien“ und anderer Wissenschaftsveranstaltungen. Er war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des ORF-Wissenschaftskanals science.ORF.at. 2002 wurde er Leiter der Hauptabteilung „Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft“ der ORF-Radios und für Ö1 Mitveranstalter der Alpbacher Technologiegespräche, der größten Plattform für Wissenschaft, Forschung und Technologie in Österreich im Rahmen des Europäischen Forums. Darüber hinaus wurde Martin Bernhofer 2019 zum Ö1-Chef bestellt. Der promovierte Geisteswissenschafter beschäftigte sich in mehreren Publikationen (u. a. „Fragen an das 21. Jahrhundert“) mit neuen Entwicklungen in Wissenschaft, Technologie, Kultur und Gesellschaft. Im Rahmen von Lehraufträgen unterrichtete er Medienpädagogik und Wissenschaftskommunikation und wurde im Jahr 2000 mit dem Staatspreis für Wissenschaftspublizistik ausgezeichnet.