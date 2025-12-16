EAN und Spanische Hofreitschule stärken das Netzwerk des Austrian Convention Bureau (ACB)

Wien (OTS) -

Mit der European Academy of Neurology (EAN) und der Spanischen Hofreitschule in Wien gewinnt das Austrian Convention Bureau zwei herausragende neue Mitglieder, die Wissenschaft und Kultur in der internationalen Tagungslandschaft vertreten. Beide Institutionen stehen für Exzellenz, internationale Präsenz und neue Impulse für den Meeting-Standort Österreich.

Fokus Wissenschaft: Die EAN als Plattform für Brain Health in Europa

Die European Academy of Neurology (EAN) mit Sitz in Wien, ist eine gemeinnützige Organisation mit über 45.000 Mitgliedern in 48 Ländern zählt. Ihr Ziel ist es, die neurologische Versorgung durch exzellente Fortbildung, Forschung und internationale Vernetzung zu verbessern. „Eine Mitgliedschaft im ACB ist von Vorteil, weil sie die Sichtbarkeit der Organisation im österreichischen Kongresswesen stärkt und den Zugang zu lokalen Partnern erleichtert“, erklärt Anja Sander, Executive Director EAN. Ihr besonderes Anliegen: „Unser USP liegt in der einzigartigen Kombination aus wissenschaftlicher Exzellenz, breiter Vernetzung und strategischem Engagement für Brain Health in Europa.“

Historie trifft Veranstaltungskompetenz: Die Spanische Hofreitschule als neue Location

Die Spanische Hofreitschule, UNESCO-Weltkulturerbe und Inbegriff klassischer Reitkunst, bietet mit ihren historischen Räumlichkeiten einen außergewöhnlichen Rahmen für Veranstaltungen. „Wir sehen unsere Stärke in der Kombination aus flexiblem Raumkonzept, moderner Technik und persönlicher Betreuung“, betont Karin Groß. Die in der Spanischen Hofreitschule den Bereich Key Account Management & Special Events verantwortet und klarstellt, dass persönliche Begegnung bei ihnen im Zentrum steht: „Digitale Formate sind unterstützend, aber echte Nähe und Atmosphäre entstehen nur vor Ort – das ist unser Beitrag zur Qualität in der Tagungsbranche.“

„Die ACB Community freut sich über den Zuwachs der beiden neuen Mitglieder. Als Netzwerk und Vertretung der Tagungsbranche ist es uns ein Anliegen möglichst alle relevanten heimischen Keyplayer im Verband zu haben.“, äußert sich ACB Präsidentin Renate Androsch-Holzer.

Weitere Informationen zu den Mitgliedsbetrieben und dem umfassenden ACB-Netzwerk und Aktivitäten finden Sie unter: www.acb.at.