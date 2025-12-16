Comer City plant spektakulären Krampuslauf 2026 – Rekordversuch für das Guinness-Buch der Rekorde

Ebreichsdorf (OTS) -

Comer City lädt alle Krampusgruppen, Vereine, Mitwirkende und Brauchtumsfreunde ein am größten Krampuslauf der Geschichte teilzunehmen – mit dem Ziel, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde zu schaffen. Dieser Rekordversuch soll ein Zeichen für Tradition, Gemeinschaft und gelebtes Brauchtum setzen und mit einer Mindestteilnehmer:innenzahl von 1.600 Krampussen einen neuen Rekord aufstellen. Weiters ist ein Wettbewerb geplant: Eine Fachjury wird die spektakulärsten Krampusse bewerten und die besten drei Plätze mit attraktiven Preisgeldern auszeichnen.

Der traditionelle Brauch des Krampuslaufes hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen: So versammelten sich bei bekannten Läufen wie dem Gnigler Krampuslauf bereits über 1.200 Krampusse aus mehr als 50 Gruppen – begleitet von rund 10.000 Zuschauer:innen.

Mitmachen kann jede Krampusgruppe, Perchtengruppe oder Einzelperson, ob aus Österreich, Deutschland, Italien, Tschechien oder anderen Ländern. Der Krampuslauf wird auf dem Gelände der Comer City (ehemaliges Magna Racino) in Ebreichsdorf stattfinden und dient gleichzeitig als Eröffnung und Auftakt für den größten Christkindlmarkt Österreichs. Die Comer City hat sich somit große weihnachtliche und traditionelle Pläne gesetzt.

Ort: Gelände Comer City, Ebreichsdorf

Anmeldung und Kontakt für Anfragen: GF Siegmund Kahlbacher: siegmund.kahlbacher@sakoyah.at