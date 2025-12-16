Pflege-Lernzentrum: Hilfswerk NÖ bietet praktisches Pflege-Wissen für zuhause

St. Pölten (OTS) -

Das Hilfswerk NÖ hat dieses Jahr eine neue Anlaufstelle für pflegende Angehörige geschaffen. Im Pflege-Lernzentrum in Krems werden Kurse für Pflege- und Betreuungsthemen geboten, bei denen praktische Anwendung zuhause und die Vermittlung von Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Das neue Jahr startet mit einem neuen Programm.

Mit monatlichen Themenschwerpunkten rund um Pflege und Betreuung machen die Expertinnen und Experten des Hilfswerk Niederösterreich Wissen leicht zugänglich und direkt anwendbar. Das Hilfswerk präsentierte vor kurzem das Bildungsangebot 2026: Das abwechslungsreiche Jahresprogramm bietet Themen wie Pflegetechniken, Mobilisation, Ernährung im Alter, Demenz, Wundmanagement oder palliative Begleitung. Mehr unter www.pflege-lernzentrum.at. Die Teilnahme ist auch online möglich!

Vor allem pflegenden Angehörigen will man damit Sicherheit im Pflegealltag vermitteln. Aber auch Auszubildende sowie Mitarbeiter*innen im Pflege- und Betreuungsbereich können hier ihr Wissen vertiefen. Die Termine werden inhaltlich auf das Vorwissen der einzelnen Zielgruppen abgestimmt. Das Pflege-Lernzentrum in der Karl-Eybl-Gasse 3a ist dabei weit mehr als ein gut ausgestatteter Seminarraum: Denn um die praktische Pflege und Betreuung gleich zu üben wurde eine 40 m² große, barrierefreie Lernwohnung mit Pflegebett, rollstuhlgerechter Küche, demenzsensiblem Bad und vielen Smart Home- Funktionen eingerichtet.

Neu im Jahr 2026: Jeden letzten Dienstag im Monat steht ein Thema aus der Aromapflege und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auf dem Programm – von Babys bis Senioren, von Schlaf bis Hautpflege. Das Jänner-Thema ist „Die Magie des Duftes“, im Februar folgt „Mit Aromapflege besser durch die Schule“. Weiteres auf www.pflege-lernzentrum.at.

Anmeldeinformationen und das gesamte Kursprogramm auf www.pflege-lernzentrum.at, T. 05 9249-33120; E. pflege.lernzentrum@noe.hilfswerk.at