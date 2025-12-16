Bushaltestelle bei der Volksschule in Brand-Laaben im Zuge der L 119 neu errichtet

St. Pölten (OTS) -

In der Gemeinde Brand-Laaben (Bezirk St. Pölten-Land) wurde vor der Volksschule die Bushaltestelle im Zuge der Landesstraße L 119 neu errichtet. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 98.000 Euro, wovon rund 48.000 Euro auf das Land Niederösterreich (Personalkosten) und etwa 50.000 Euro auf die Gemeinde Brand-Laaben entfielen. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Neulengbach in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt.

Die Bushaltestelle vor der Volksschule entsprach zuletzt nicht mehr den heutigen verkehrstechnischen Anforderungen. Aus diesem Grund beschlossen das Land Niederösterreich und die Gemeinde Brand-Laaben die Errichtung einer neuen Bushaltestelle im Zuge der Landesstraße L 119. Die bestehende Bushaltestelle „Laaben Volksschule“ an der L 119 (km 12,800–12,900) wurde umgebaut und entsprechend ertüchtigt. Durch die Neugestaltung der Bushaltestelle sollen Konfliktpunkte zwischen Bussen und privaten Pkw reduziert sowie die Verkehrssicherheit insgesamt verbessert werden.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst erhältlich unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA oder per E-Mail unter christoph.schodl@noel.gv.at