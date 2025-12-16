Petschar: Frohe Weihnachten mit höchster Qualität aus Österreich

Wien (OTS) -

„Höchsten Genuss und hervorragende Nachhaltigkeitsstandards garantieren heimische Milchprodukte. Gerade zu Weihnachten sollte man sich und seinen Liebsten mit verlässlicher und ehrlicher Qualität eine Freude bereiten,“ erklärte der Präsident des Milchverbandes Österreich Dir. Helmut Petschar anlässlich der bevorstehenden Feiertage. Er bedankt sich bei den Landwirten für die tägliche Arbeit auf den Bauernhöfen, die mit ihrer gewissenhaften Arbeit die Basis legen, und bei den Mitarbeitern in den Verarbeitungsbetrieben, in der Logistik und im Handel, die mit ihrem Einsatz die hohe Qualität sicher und täglich zu den Konsumenten bringen. Er wünscht allen frohe und besinnliche Weihnachten.

Höchste Rohstoff- und Verarbeitungsqualität auf Basis des österreichischen Lebensmittel Codex garantieren die strengen Kontrollen des AMA-Gütesiegels, sie sorgen für höchste Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards bei heimischen Milchprodukten. 2025 hat die österreichische Milchwirtschaft mit dem AMA Modul Tierhaltung plus eine weitere Verbesserung im Bereich Tierwohl geschaffen. Gentechnikfreiheit, hohe Standards in der Fütterung, wie das Verbot von Soja aus Übersee und von Palmöl, eine optimierte Zucht, der EU-weit höchste Bioanteil und weitere Qualitätsschienen, wie Heumilch oder Biowiesenmilch, ergeben Nachhaltigkeitsstandards, die gemäß einer internationalen Studie zu den EU-weit besten Klimaschutzwerten führen.

Diese Standards sind keine Selbstverständlichkeit, diese Mehrleistungen verursachen Mehrkosten, die es auch abzugelten gilt, ansonsten können diese nicht dauerhaft gesichert werden. Aktuell kommt es am Milchmarkt hervorgerufen durch Mehrproduktion in einigen Ländern und dem Preiskampf von einzelnen Handelsketten ausgehend aus Deutschland zu erheblichen Preisrückgängen bei wichtigen Produkten, welche die hohen, heimischen Qualitätskriterien in Frage stellen. Infolge dieser aktuellen Verwerfungen am Milchmarkt ist es daher umso wichtiger die Konsumenten von der Qualitätsstrategie zu überzeugen. Beim Einkauf setzt ein jeder ein Zeichen für diese allseits gewünschte Qualität, auch zur Absicherung heimischer Wertschöpfung und Arbeitsplätze. „Ich bedanke mich daher ganz besonders bei den Konsumenten, die beim täglichen Einkauf durch ihren Griff zu heimischer Qualität diese Qualitätsstrategie unterstützen,“ so Petschar.