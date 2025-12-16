„Weihnachtswunder Paul?“ – Neun Monate alter Kater ringt nach erneuter Notoperation um sein Leben

Wien/Vösendorf (OTS) -

Der erst neun Monate alte grau-weiße Maine-Coon-Kater Paul kämpft weiterhin um sein Leben. Nach einer schweren Darmerkrankung musste das junge Tier bereits mehrfach notoperiert werden. Erst heute wurde ein weiterer chirurgischer Eingriff notwendig. Ob Paul überlebt, ist weiterhin ungewiss. Tierschutz Austria, der Wiener Tierschutzverein, bittet angesichts der aufwendigen und kostenintensiven Behandlung um Unterstützung.

„ Paul ist ein Kämpfer. Er will leben. Trotz allem, was er durchmachen musste, gibt er nicht auf. Genau deshalb kämpfen wir weiter mit ihm – auch wenn wir heute noch nicht wissen, wie diese Geschichte endet. “

Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria

Paul litt an einer sogenannten Darminvagination – einer akuten Erkrankung, bei der sich ein Abschnitt des Darms teleskopartig in einen anderen schiebt. Dabei wird die Blutversorgung unterbrochen, was innerhalb kurzer Zeit zum Absterben von Gewebe führen kann. Besonders junge Katzen sowie große Rassen wie Maine Coons sind von dieser lebensbedrohlichen Komplikation betroffen.

In einer Wiener Tierklinik mussten bereits abgestorbene Darmteile entfernt und die noch gesunden Darmabschnitte wieder miteinander verbunden werden. Trotz zunächst erfolgreicher Eingriffe blieb Pauls Zustand kritisch. Der Darm reagiert in solchen Fällen äußerst empfindlich auf Entzündungen, Infektionen und Durchblutungsstörungen – der weitere Verlauf ist oft lange nicht vorhersehbar.

Nach der ersten Operation verschlechterte sich Pauls Zustand dramatisch. Um sein Leben zu retten, waren intensivmedizinische Maßnahmen notwendig. Der Kater erhielt unter anderem eine Nasenschlundsonde zur Ernährung, eine Blutplasmatransfusion sowie einen zentralen Venenkatheter zur Verabreichung von Medikamenten, Infusionen und Schmerzmitteln sowie für engmaschige Blutkontrollen.

Zwar dürfte die kritischste Phase der Darmheilung zwischenzeitlich überstanden sein, doch kam es in weiterer Folge zu schweren Problemen bei der Wundheilung. Abgestorbenes Gewebe musste entfernt werden, weshalb heute erneut operiert werden musste. Zur Unterstützung des Heilungsprozesses wird Paul aktuell mit einem sogenannten VAC-System behandelt – einer auch aus der Humanmedizin bekannten Unterdrucktherapie.

Inzwischen zeigt Paul vorsichtige positive Entwicklungen. Er frisst wieder selbstständig, reagiert auf Zuwendung und ist seit zwei Tagen fieberfrei. Dennoch bleibt sein Zustand fragil. Ob der jüngste Eingriff den entscheidenden Durchbruch bringt, lässt sich derzeit nicht sagen.

Die medizinische Versorgung von Paul kostet bereits rund 4.500 Euro – Tendenz steigend. Sobald sein Zustand stabil genug ist, soll er ins Tierschutzhaus Vösendorf übersiedeln, wo er weiter betreut wird, bis er sich vollständig erholt hat. Erst danach kann mit der Suche nach neuen Tierbesitzer:innen begonnen werden. Wann dieser Zeitpunkt erreicht sein wird, ist derzeit offen.

Spenden helfen nicht nur Paul, sondern auch vielen weiteren sogenannten „Not-Fellen“, die jedes Jahr mit lebensbedrohlichen Erkrankungen oder schweren Verletzungen von Tierschutz Austria behandelt werden. Damit diese Tiere eine Chance auf das Wunder Leben haben, ist Tierschutz Austria auf Unterstützung angewiesen.

Spenden für „Weihnachtswunder Paul“:

www.tierschutz-austria.at/notfelle

Stichwort: Weihnachtswunder Paul

Fotos (honorarfrei)

Katze Paul