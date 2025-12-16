HOFER setzt klares Bekenntnis zu österreichischer Qualität und heimischer Landwirtschaft

Sattledt (OTS) -

Bei HOFER stellt sich nicht die Frage “entweder - oder”, sondern hier lassen sich Qualität aus Österreich und ein günstiger Preis sehr gut kombinieren. Daher setzt der Diskonter schon seit jeher auf langfristige und faire Partnerschaften mit seinen Lieferanten – um Kund:innen ein vielfältiges regionales Angebot zu einem herausragenden Preis zu bieten und gleichzeitig auch die heimische Landwirtschaft aktiv zu stärken.

Österreichs Landwirtschaft gehört zu den besten der Welt und sorgt mit ihrer reichen Arten- und Sortenvielfalt für den Erhalt der Natur. Regionale Produkte heimischer Landwirt:innen sind etwa durch kurze Transportwege nicht nur gut für das Klima, sondern auch bekannt für ihre außerordentlich hohe Qualität. Für HOFER ist es daher nur selbstverständlich, dass Lebensmittel aus Österreich unverzichtbar im Angebot des Diskonters sind. So wird unter anderem der Großteil des Einkaufsvolumens bei Milchprodukten wie Trinkmilch, Schlagobers, Sauerrahm, Topfen, Naturjoghurt oder Butter aus Österreich bezogen. Im Gegensatz zu manch anderen Händlern am Markt setzt HOFER deshalb auf die gewohnte heimische Qualität - und wird dies auch weiterhin tun. Nicht zuletzt zählt Regionalität auch zu den wichtigsten und konstantesten Kundenwünschen.

Der Diskonter weiß aber auch: Hohe Qualität aus Österreich und günstiger HOFER Preis passen sehr gut zusammen! So vereint HOFER die Möglichkeit gerade Grundnahrungsmittel günstig anzubieten, mit dem wichtigen Aspekt der Regionalität. Daher setzt sich der Diskonter als einer der führenden Lebensmittelhändler Österreichs intensiv mit seiner Verantwortung gegenüber der heimischen Landwirtschaft auseinander. Denn nur durch ein regionales Angebot erfahren (klein-)bäuerliche Strukturen einen Fortbestand und wichtige Kulturräume bleiben erhalten – und diese sichern wiederum die Qualität aus Österreich. HOFER setzt auf langfristige und stabile Lieferbeziehungen mit Landwirt:innen, von denen beide Seiten profitieren. Die Zusammenarbeit ermöglicht es den Landwirt:innen in ihre Betriebe zu investieren, krisenfest zu wirtschaften und auch nachfolgenden Generationen eine Perspektive in der Landwirtschaft zu bieten. Transparente und faire Kommunikation auf Augenhöhe sowie Handschlagqualität sind dafür selbstverständlich - dies gilt natürlich ebenso im Bereich der Milch- und Molkereiprodukte. Damit bekennt sich HOFER deutlich zu dem qualitativen Angebot “made in Austria” und sagt ganz klar „JA“ zur österreichischen Landwirtschaft.



Über HOFER

Mit rund 540 Filialen und über 12.000 motivierten Mitarbeiter:innen ist HOFER Diskonter Nr. 1 in Österreich. Im Mittelpunkt steht für das Unternehmen mit Sitz in Sattledt/OÖ immer der HOFER PREIS - das Versprechen für das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis. Dafür sorgen die starken und unabhängigen HOFER Eigenmarken, welche 90 % des Sortiments ausmachen. Von Regionalität über pflanzliche Ernährung bis hin zu mehr Frische bietet HOFER seinen Kund:innen ein modernes und angenehmes Einkaufserlebnis.